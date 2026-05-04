Özgürlük Filosu'nun etrafında askeri hareketlilik

İtalya’nın Siracusa limanından 56 saat önce denize açılan ve bu yıl Global Sumud Filosu ile güçlerini birleştiren Özgürlük Filosu’na ait 4 tekne, Girit istikametinde ilerlerken alarm durumuna geçti.
Tekneler şu anda Sicilya (Siracusa) ile Girit arasında, Malta’nın doğusunu geçmiş şekilde Orta Akdeniz açıklarında ilerliyor.
Filo, Girit’e yaklaşan kritik hatta bulunuyor.
Filo yüksek alarm seviyesine geçti
Edinilen son bilgilere göre, teknelerin çevresinde askeri donanmaya ait gemiler ve helikopterler görülmeye başlandı.
Güvertelerde müdahale pozisyonu alındı
Aktivistler, olası bir müdahaleye karşı güvertelerde pozisyon aldı.
Sürece ilişkin gelişmeler, Freedom Flotilla Coalition kanalından canlı olarak yayınlanıyor.