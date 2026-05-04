Özgürlük Filosu'nun etrafında askeri hareketlilik

23:064/05/2026, Pazartesi
Gazze'ye giden Özgürlük Filosu gemileri
İtalya’nın Siracusa limanından 56 saat önce denize açılan ve bu yıl Global Sumud Filosu ile güçlerini birleştiren Özgürlük Filosu’na ait 4 tekne, Girit istikametinde ilerlerken alarm durumuna geçti.

Tekneler şu anda Sicilya (Siracusa) ile Girit arasında, Malta’nın doğusunu geçmiş şekilde Orta Akdeniz açıklarında ilerliyor.

Filo, Girit’e yaklaşan kritik hatta bulunuyor.

Filo yüksek alarm seviyesine geçti

Edinilen son bilgilere göre, teknelerin çevresinde askeri donanmaya ait gemiler ve helikopterler görülmeye başlandı.

Bölgedeki yoğun askeri varlık dikkat çekerken, olası bir müdahale ihtimali nedeniyle filo yüksek alarm seviyesine geçti.

Güvertelerde müdahale pozisyonu alındı

Aktivistler, olası bir müdahaleye karşı güvertelerde pozisyon aldı.

Sürece ilişkin gelişmeler, Freedom Flotilla Coalition kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
