Eski araç sahipleri için hurda teşviki çıkacak mı? ÖTV’siz sıfır araç düzenlemesi Meclis’ten geçti mi? 2026 Hurda teşviki son durum

21:4212/03/2026, Perşembe
2026 hurda teşviki ve ÖTV indirimi tartışmaları yeniden gündemde. Trafikteki 25 yaş üstü araçların hurdaya ayrılmasını teşvik edecek düzenleme ve “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” kapsamında yerli araç alımlarında ÖTV muafiyeti iddiaları konuşuluyor. Ancak teklif henüz yasalaşmadı ve TBMM’de resmi bir kabul süreci tamamlanmış değil.

Türkiye’de milyonlarca araç sahibinin yakından takip ettiği hurda teşviki ve ÖTV indirimi düzenlemesi, 2026 yılı itibarıyla yeniden gündeme geldi. 25 yaş ve üzerindeki araçların trafikten çekilmesini amaçlayan yeni bir teşvik paketinin hazırlanabileceği iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, özellikle yerli otomobil alımlarında vergi avantajı sağlanabileceği yönündeki tartışmalar dikkat çekiyor.

Hurda araç teşviki için yeni teklif gündemde

Uzun süredir konuşulan hurda araç düzenlemesi, ekonomik ömrünü tamamlamış otomobillerin trafikten çekilmesini hedefliyor. Buna göre 25 yaşın üzerindeki araçlarını hurdaya ayıran vatandaşlara yeni araç alımında çeşitli avantajlar sağlanması planlanıyor. Böylece hem çevreye zarar veren eski araçların sayısının azaltılması hem de trafik güvenliğinin artırılması amaçlanıyor.

Söz konusu düzenleme, otomotiv sektöründe de yakından takip ediliyor. Sektör temsilcileri, böyle bir teşvikin araç parkının yenilenmesine katkı sağlayabileceğini ve iç pazarı canlandırabileceğini belirtiyor.

“ÖTV’siz ilk araç” modeli tartışılıyor

Hazırlıkları sürdüğü ifade edilen “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı”, düzenlemenin en çok konuşulan başlıklarından biri. Taslak çalışmalara göre, en az üç çocuğu bulunan ve üzerine kayıtlı bir otomobili olmayan ailelerin Türkiye’de üretilen araçları ÖTV ödemeden satın alabilmesi gündeme geliyor.

Program kapsamında özellikle dar gelirli ailelere uzun vadeli ödeme planları ve düşük faizli finansman seçenekleri sunulmasının planlandığı belirtiliyor. Uygulamanın yalnızca Türkiye’de üretilen ve belirli bir yerlilik oranına sahip otomobilleri kapsaması öngörülüyor.

Meclis süreci henüz tamamlanmadı

Hurda araç teşvikiyle ilgili teklif, daha önce MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir tarafından TBMM’ye sunulmuştu. Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda düzenlemenin gündemde olduğunu ifade etti.

Buna karşın bazı sektör uzmanları mevcut vergi sistemi ve bütçe dengeleri nedeniyle ÖTV’siz sıfır araç uygulamasının kısa vadede hayata geçirilmesinin zor olabileceğini dile getiriyor. Mevcut durumda söz konusu düzenleme henüz Meclis’te kabul edilmiş değil ve yasalaşma süreci tamamlanmış bulunmuyor.

