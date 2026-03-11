MSÜ sınav sonuçlarının açıklanma tarihi gündemdeki yerini koruyor. 1 Mart Pazar günü gerçekleşen sınavın ardından ÖSYM, temel soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayınladı. 600 binden fazla adayın katıldığı sınavda, beş seçenekli çoktan seçmeli toplam 120 soru yöneltildi. Peki, 2026 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

ÖSYM tarafından açıklanan resmi sınav takvimine göre 1 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen MSÜ sınavının sonuçları 26 Mart 2026 tarihinde açıklanacak. Bu tarihte adaylar, ÖSYM’nin sonuç sistemi üzerinden puanlarını ve sınav performanslarını öğrenebilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından adayların askeri öğrenci adaylığı sürecine ilişkin sonraki aşamalar da gündeme gelecek.



2026 MSÜ Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlandı. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntülenme süreci, 11 Mart 2026 tarihi saat 23.59’da sona erecek. 2026 MSÜ SINAVI SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ



2026-MSÜ sınav sonuçları 26 Mart 2026 tarihinde ÖSYM tarafından duyurulacak.

