'Hürmüz' resti ABD'ye geri adım attırdı: Saldırılar 5 gün ertelendi

14:1423/03/2026, Pazartesi
Trump'ın açıklamasının ardından brent petrol fiyatı 100 doların altına geriledi.
ABD Başkanı Donald Trump, "ABD ile İran arasında son iki gün boyunca Orta Doğu'daki düşmanlıklarımızın tam ve kesin çözümüne yönelik çok iyi ve verimli görüşmeler yaptık. İran'daki enerji tesislerine saldırıların 5 günlüğüne durdurulması talimatı verdim" dedi. Brent petrolün varil fiyatı ise Trump'ın açıklamalarının ardından yüzde 9 gerileyerek 96,96 dolar oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, son 2 gündür ülkesinin, İran ile "Orta Doğu'daki düşmanlıkları çözmek için çok verimli görüşmeler" yaptığını belirtti.

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformu hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Trump, şu ifadeleri kullandı:

"ABD ve İran'ın, Orta Doğu'daki düşmanlıklarımızın tam ve kesin bir şekilde çözümü konusunda son 2 günde çok iyi ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Bu derinlemesine, detaylı ve yapıcı görüşmelerin tonuna ve havasına dayanarak, devam eden toplantı ve görüşmelerin başarısına bağlı olarak, Savaş Bakanlığına İran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı 5 günlük bir süre için erteleme talimatı verdim"

Trump'ın açıklamasının ardından petrolde sert düşüş

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda yüzde 9 düşüşle 96,96 dolara geriledi. Cuma günü 107,37 doları gören Brent, haftayı 106,41 dolardan kapatmıştı. Aynı saatlerde Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise 87,75 dolardan işlem gördü.

Fiyatlardaki sert düşüşte, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın enerji altyapısına yönelik olası askeri saldırıyı 5 günlüğüne erteleme kararı etkili oldu. Trump, son görüşmelerin olumlu seyrine dikkat çekerek sürecin diplomatik olarak ilerleyebileceği mesajını verdi.



