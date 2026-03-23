'Hürmüz' resti ABD'ye geri adım attırdı: Saldırılar 5 gün ertelendi

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD ile İran arasında son iki gün boyunca Orta Doğu'daki düşmanlıklarımızın tam ve kesin çözümüne yönelik çok iyi ve verimli görüşmeler yaptık. İran'daki enerji tesislerine saldırıların 5 günlüğüne durdurulması talimatı verdim" dedi. Brent petrolün varil fiyatı ise Trump'ın açıklamalarının ardından yüzde 9 gerileyerek 96,96 dolar oldu.
ABD Başkanı Donald Trump, son 2 gündür ülkesinin, İran ile "Orta Doğu'daki düşmanlıkları çözmek için çok verimli görüşmeler" yaptığını belirtti.
Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformu hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.
ABD Başkanı Trump, şu ifadeleri kullandı:
Trump'ın açıklamasının ardından petrolde sert düşüş
Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda yüzde 9 düşüşle 96,96 dolara geriledi. Cuma günü 107,37 doları gören Brent, haftayı 106,41 dolardan kapatmıştı. Aynı saatlerde Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise 87,75 dolardan işlem gördü.
Fiyatlardaki sert düşüşte, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın enerji altyapısına yönelik olası askeri saldırıyı 5 günlüğüne erteleme kararı etkili oldu. Trump, son görüşmelerin olumlu seyrine dikkat çekerek sürecin diplomatik olarak ilerleyebileceği mesajını verdi.