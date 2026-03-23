Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Trump’ın İran’a karşı ticari hamlesi ifşa oldu: 'Dubai boş kaldı milyonlarca dolar ABD Başkanı'na gitti'

10:4123/03/2026, lundi
Diğer
Sonraki haber
Trump’ın İran’ın enerji santrallerini vurmak için verdiği "48 saatlik" ültimatom tüm bölgeyi ateşe attı.
Trump’ın şirketi bölgedeki savaş kaosunu resmen ticari bir fırsata çevirdi. Mirror’ın deşifre ettiği yazışmalar İngiltere’de büyük bir skandalın fitilini ateşledi.

Donald Trump’ın İran’a yönelik saldırı emri, Ortadoğu'da turizm rotalarını altüst etmeye devam ediyor.

İngiliz basınına göre Trump Ayrshire’daki Turnberry'deki tesisini kullanmak için harekete geçti.

Mirror tarafından incelenen e-postalarda, tesis yöneticileri golf tur operatörlerine yazarak, "Orta Doğu’daki olaylar nedeniyle aksayan planlarınızı bize kaydırın" teklifinde bulundu.

"HEM BOMBALIYOR HEM KAZANIYOR"

Trump’ın İran’ın enerji santrallerini vurmak için verdiği "48 saatlik" ültimatom tüm bölgeyi ateşe attı. Ancak Trump’ın kendi şirketleri, söz konusu kaosu fırsata çevirdi.

İngiliz basını Trump'ı yerden yere vurdu:

"Trump şirketi tur operatörlerine ''Dubai'ye değil, bize gelin' diye mesajlar attı. Rezilce bir durum, savaşı kendi şirketleri için çıkardı. Dubai boş kaldı, milyonlarca dolar ABD Başkanı'na gitti"

"TRUMPFLASYON" KAPIDA, STARMER ACİL TOPLANTIDA

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, savaş nedeniyle fırlayan enerji maliyetleri üzerine acil COBR toplantısı düzenleme kararı aldı.

İngiliz ekonomistler, "Trumpflasyon" (Trump kaynaklı enflasyon) uyarı yapmıştı.

#Donald Trump
#ABD
#Dubai
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖL SINAV SONUÇ TARİHİ 2026: MEB Açık Lise sonuçları açıklandı mı, AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?