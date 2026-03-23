Trump’ın İran’a karşı ticari hamlesi ifşa oldu: 'Dubai boş kaldı milyonlarca dolar ABD Başkanı'na gitti'

İngiliz basınına göre Trump Ayrshire’daki Turnberry'deki tesisini kullanmak için harekete geçti.

Mirror tarafından incelenen e-postalarda, tesis yöneticileri golf tur operatörlerine yazarak, "Orta Doğu’daki olaylar nedeniyle aksayan planlarınızı bize kaydırın" teklifinde bulundu.

"HEM BOMBALIYOR HEM KAZANIYOR"

Trump’ın İran’ın enerji santrallerini vurmak için verdiği "48 saatlik" ültimatom tüm bölgeyi ateşe attı. Ancak Trump’ın kendi şirketleri, söz konusu kaosu fırsata çevirdi.

"Trump şirketi tur operatörlerine ''Dubai'ye değil, bize gelin' diye mesajlar attı. Rezilce bir durum, savaşı kendi şirketleri için çıkardı. Dubai boş kaldı, milyonlarca dolar ABD Başkanı'na gitti"