TOKİ İstanbul kura çekimi tarih duyurusu 2026! TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İstanbul 100 bin konut kurası 11 Mart mı?

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ İstanbul kura tarihi, saati ve yeri henüz belli olmadı. Megakentte inşa edilecek 100 bin konutun hak sahiplerini belirleyecek kura takviminin önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.Proje kapsamında şu ana kadar 79 ilin kurası tamamlanırken, geriye İstanbul ve Çorum illeri kaldı. Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda İstanbul projeleri için kura çekilişinin Mart ayı sonuna kadar yapılması bekleniyor. İstanbul TOKİ kura çekilişi tarihi ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.