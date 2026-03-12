İki farklı dalda Nobel ödülü kazanmış tek kadın kimdir? 12 Mart Milyoner sorusunun yanıtı

İki farklı dalda Nobel ödülü kazanmış tek kadın kimdir? Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışmasının bu akşamki yeni bölümünde bir soru merak konusu oldu. Nobel ödülü hakkındaki 200 bin TL değerindeki sorunun yanıtı haberimizde.
SORU: İki farklı dalda Nobel ödülü kazanmış tek kadın kimdir?
CEVAP: B: Marie Curie
Marie Skłodowska Curie, doğum 7 Kasım 1867 – 4 Temmuz 1934), radyoaktivite alanında öncü araştırmalar yapmış ve bu araştırmaları sonucunda Nobel Ödülü'ne layık görülmüş Polonyalı-Fransız fizikçi ve kimyagerdir.
Uranyumla yaptığı deneyler sonucu radyoaktiviteyi keşfetti. Toryumun radyoaktif özelliğini buldu ve radyum elementini ayrıştırdı. 1903 Nobel Fizik ödülü sahibi, 1911 Nobel Kimya ödülü sahibi ve radyoloji biliminin kurucusudur. Çalışmalarıyla bir çığır açan Curie, Nobel Ödülü'nü alan ilk kadın, bu ödülü iki kere alan ilk bilim insanı olmuştur. Varşova'nın Clandestine Floating Üniversitesinde okudu ve uygulamalı bilimsel eğitimine başladı. 1891 yılında 24 yaşında olan Curie üniversitede yüksek derece kazandı. Marie, kocası Pierre Curie ve fizikçi Henri Becquerel ile Fizik 1903 Nobel Ödülünü paylaştı. Marie Kimya 1911 Nobel Ödülünü de kazandı. Başarılarına radyoaktif izotopları izole etmek için kullanılan radyoaktivite teknikleri ve iki element, polonyum ve radyumun keşfi de dahildir. Curie'nin yönetimi ile, radyoaktif izotoplar kullanılarak neoplazmaların tedavisi yapılmıştır.