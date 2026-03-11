



Kadir Gecesi hangi gün idrak edilecek?





2026 yılında Ramazan ayı 19 Şubat’ta başladı. Ramazan’ın son on gününe girilmesiyle birlikte gözler Kadir Gecesi’nin tarihine çevrildi. Diyanet’in yayımladığı resmi takvime göre Kadir Gecesi 16 Mart 2026 gecesi idrak edilecek. Bu gece, Ramazan ayının 27’nci gecesi olarak kabul ediliyor.





İslam dünyasında yaygın kanaate göre Kadir Gecesi, Ramazan’ın 26’ncı gününü 27’nci gününe bağlayan gece olarak kabul ediliyor. Bu nedenle Müslümanlar söz konusu geceyi ibadetle değerlendirmeye özen gösteriyor.



