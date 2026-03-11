Ramazan ayının son günlerine girilirken milyonlarca kişi “2026 Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2026 dini günler takvimi ile bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi’nin tarihi netleşti. Peki Kadir Gecesi ayın kaçında idrak edilecek, Ramazan’ın kaçıncı gecesine denk geliyor ve hangi gün kutlanacak? İşte 2026 Kadir Gecesi tarihi, anlamı ve merak edilen tüm ayrıntılar.
Ramazan ayının en faziletli gecelerinden biri kabul edilen Kadir Gecesi, 2026 yılında da milyonlarca Müslüman tarafından ibadet ve dua ile idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimine göre Kadir Gecesi 16 Mart 2026 Pazartesi günü idrak edilecek. Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilen bu özel zaman dilimi, Ramazan ayının son günlerinde Müslümanlar için ayrı bir önem taşıyor.
Kadir Gecesi hangi gün idrak edilecek?
2026 yılında Ramazan ayı 19 Şubat’ta başladı. Ramazan’ın son on gününe girilmesiyle birlikte gözler Kadir Gecesi’nin tarihine çevrildi. Diyanet’in yayımladığı resmi takvime göre Kadir Gecesi 16 Mart 2026 gecesi idrak edilecek. Bu gece, Ramazan ayının 27’nci gecesi olarak kabul ediliyor.
İslam dünyasında yaygın kanaate göre Kadir Gecesi, Ramazan’ın 26’ncı gününü 27’nci gününe bağlayan gece olarak kabul ediliyor. Bu nedenle Müslümanlar söz konusu geceyi ibadetle değerlendirmeye özen gösteriyor.
Kadir Gecesi Ramazan’ın kaçıncı gecesi?
İslam kaynaklarında Kadir Gecesi’nin Ramazan ayı içinde olduğu kesin olarak belirtiliyor. Ancak gecenin tam olarak hangi tarihe denk geldiği konusunda farklı rivayetler bulunuyor. Pek çok hadis rivayetinde bu mübarek gecenin Ramazan’ın son on gününde, özellikle tek gecelerde aranması tavsiye ediliyor.
Bununla birlikte İslam alimleri arasında en yaygın görüş, Kadir Gecesi’nin Ramazan’ın 27’nci gecesi olduğu yönünde. Bu nedenle Müslümanlar özellikle bu geceyi Kur’an tilaveti, namaz, dua ve istiğfar ile değerlendirmeye çalışıyor.
Kur’an’ın indirilmeye başlandığı gece
Kadir Gecesi’nin İslam dünyasındaki öneminin temelinde Kur’an-ı Kerim’in bu gecede indirilmeye başlanması bulunuyor. Kur’an’da yer alan Kadir Suresi’nde bu gecenin, içinde bulunmadığı bin aydan daha hayırlı olduğu ifade ediliyor.
İslam kaynaklarında bu gece; rahmet, mağfiret ve bereketin yoğun şekilde tecelli ettiği bir zaman dilimi olarak anlatılıyor. Müslümanlar bu özel gecede ibadet ederek, dua ederek ve tövbe ederek manevi olarak arınmayı hedefliyor.
Kadir Gecesi’nin anlamı ve önemi
“Kadir” kelimesi Arapça’da güç, kıymet ve hüküm anlamlarını taşıyor. Dini literatürde ise Kur’an’ın indirilmeye başlandığı gece olarak ifade ediliyor. Bu nedenle Kadir Gecesi, Ramazan ayının en değerli zaman dilimi olarak kabul ediliyor.
İslam alimlerine göre bu gecede yapılan ibadetlerin sevabı son derece büyüktür. Kur’an’da Kadir Gecesi’nin bin aydan hayırlı olduğunun bildirilmesi, bu gecenin Müslümanlar için eşsiz bir fırsat olarak görülmesine neden oluyor. Bu sebeple Ramazan’ın son günleri, özellikle de son geceleri, Müslümanlar tarafından ibadet ve dua ile geçirilmeye çalışılıyor.