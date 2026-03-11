Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final maçları ne zaman? Final maçı hangi gün oynanacak? İşte tarihler

İstanbul Finans Merkezi'ndeki Ziraat Bankası Oditoryumu'nda yapılan kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Atasoy, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, kulüp yetkilileri katıldı.

Kura çekimi TFF Başkan Vekili Zehra Neşe Kavak tarafından gerçekleştirildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 grupta ilk 2 sırayı alan 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü adlarını çeyrek finale yazdırdı. Kura çekiminde Beşiktaş, Galatasaray, Samsunspor ve TÜMOSAN Konyaspor seri başı, Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe, Natura Dünyası Gençlerbirliği ve Trabzonspor seri başı avantajını alamayan takımlar olarak yer aldı.

Maç tarihleri

Türkiye Kupası'nda çeyrek final müsabakaları 21, 22 ve 23 Nisan'da, yarı final karşılaşmaları ise 12, 13 veya 14 Mayıs'ta tek maç üzerinden yapılacak. Organizasyonda şampiyon ise 24 Mayıs Pazar günü yapılacak final maçında belli olacak.

Avrupa'da yoluna devam eden Galatasaray ve Samsunspor, çeyrek finale çıkmaları durumunda Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçları 21, 22 veya 23 Nisan'da oynanacak. Bu durumda kupadaki çeyrek final maçları ileri atılacak. İki ekip Avrupa'ya veda etmeleri durumunda ligdeki erteleme müsabakaları 7, 8 veya 9 Nisan'da oynanacak.

Çeyrek final eşleşmeleri;

Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri şöyle:

Beşiktaş-Corendon Alanyaspor

Galatasaray-Natura Dünyası Gençlerbirliği

Samsunspor-Trabzonspor

TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe

Yarı final eşleşmeleri;

Yarı final eşleşmeleri ise şu şekilde gerçekleşti:

Galatasaray/Natura Dünyası Gençlerbirliği-Samsunspor/Trabzonspor

Beşiktaş/Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor/Fenerbahçe

Hacıosmanoğlu: "Türk futbolunun en önemli markalarından biri Ziraat Türkiye Kupası"

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nın Türk futbolunun en önemli markalarından biri olduğunu söyledi.

Çeyrek finalde mücadele edecek takımlara başarı dileyen Hacıosmanoğlu, "Türk futbolunun en önemli markalarından Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi heyecanını birlikte yaşıyoruz. Amatörden Süper Lig'e kadar geride kalan turlarda mücadele eden, milyonlarca taraftarın futbol hasretini dindiren ve bu tura renk katan tüm takımlarımıza teşekkür ediyorum. Son 8 takım arasına kalan ekiplerimize bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum." diye konuştu.

Gelecek nesillere temiz bir futbol bırakmak istediklerini aktaran İbrahim Hacıosmanoğlu, şunları kaydetti:

"Çıktığımız bu yolda futbol ailemizin tüm paydaşlarıyla birlikte hareket etmeyi ve ortak değerler etrafında buluşmayı öncelik edindik. Bu amaçla futbolumuzun birlik ve beraberliğini güçlendirmeye, herkes için güven veren bir ortam oluşturmaya çalıştık. Amacımız ülkemizin eşsiz potansiyelini sahaya en güzel şekilde yansıtmak, Türk futbolunu hak ettiği uluslararası konuma ulaştırmaktır. Çünkü çocuklarımıza ve gelecek nesillerimize yalnızca kupa zaferleri değil, temiz bir futbol ve sağlam bir miras bırakma sorumluluğumuz var. Futbol, güçlü bir ekonomiye ve zengin bir kültüre sahip milyonları etrafında toplayan bir dev organizasyondur. Güçlü futbol yapılarının en önemli destekçileri ise sponsorlardır. İş ortaklarımızın desteği kulüplerimizin, liglerimizin ve organizasyonlarımızın daha güçlü bir yapıya kavuşmasının önemli unsurlarındandır. Bu yapının gelişmesi futbolumuzun hem sportif hem de finansal açıdan güçlenmesi için vazgeçilmezdir."

TFF Başkanı, Türkiye Kupası'nda ülkenin dört bir yanından oyuncuların kendilerini gösterme şansı bulduğunu dile getirerek, "Bu özelliğiyle futbolumuzun en büyük markalarından biri olma özelliğini taşımaktadır. Lig tarihimizle neredeyse aynı şekilde sahip bu kupayı 162 yıllık köklü ve geleneğe sahip ülkemizin bayrak kurumlarından olan Ziraat Bankası'nın ismiyle özdeşleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kurulduğu günden bu yana ülkesinin ve milletinin yanında olan Ziraat Bankası'nın verdiği destek sayesinde gençlerimize ve ülkemize daha büyük fırsatlar sunma imkanı buluyoruz. Değerli iş ortaklarımıza ve yaklaşık 20 yıldır Türkiye Kupası'nın sponsorluğunu yapan Ziraat Bankası'na şahsım ve Türk futbolu adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası için play-off oynayacağını hatırlatan Hacıosmanoğlu, "Milli takımın Dünya Kupası'na katılım yolunda önemli son iki maçı var. Teknik direktörümüz Montella'nın yönetiminde milli takımımız bizleri onurlandıracak ve 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası biletini alacaktır. Bu maçlar öncesinde tüm taraftarlarımızı ve futbol paydaşlarımızı tek yürek olmaya davet ediyorum. Dünya Kupası, futbolun zirvesi. O zirvede yer alarak Türk futbolunun gücünü dünyaya göstermek istiyoruz. Bizim için ayrı bir gurur vesilesi Kadın Milli Takımı'mız oldu. Dünya Kupası elemelerinde oynadıkları ilk maçı kazandılar. İnşallah bundan sonraki maçları da kazanacaklar ve aldıkları güzel sonuçlarla Türk kadınının gücünü bir kez daha dünyaya göstereceklerdir." şeklinde görüş belirtti.

Çakar: "Türk sporunun gelişmesine katkı sağlamaya kararlılıkla devam edeceğiz"

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Türk sporunu desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Futbol haricinde voleybol başta olmak üzere birçok branşı da desteklediklerini aktaran Çakar, şöyle konuştu:

"Ziraat Bankası olarak sporun birleştirici gücüne ve toplum üzerindeki olumlu etkisine yürekten inanıyoruz. Bu anlayışla yalnızca futbola değil, ülkemizin farklı spor branşlarına da hem sponsor oluyoruz hem de yatırım yapmaya devam ediyoruz. Ziraat Bankası, Türkiye Kupası organizasyonuna tam 17 yıldır aralıksız olarak ana sponsorluk yapıyor. Biz bunu sadece bir sponsorluk olarak değerlendirmiyoruz. Bu, bizim Türk sporuna duyduğumuz güçlü bağlılığın ve sorumluluğun bir ifadesi. Bugün gerçekleştirdiğimiz kura çekimiyle Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan daha da artacak. Çeyrek final ve yarı final mücadeleleri futbolseverlere farklı bir rekabet ve yüksek bir futbol kalitesi sunacaktır. Bu aşamaya kadar gelerek çeyrek finale kalan bütün takımlarımızı yürekten tebrik ediyor ve onlara bundan sonraki maçlarında da başarılar diliyorum. Ziraat Bankası olarak Türk sporunun gelişmesine katkı sağlamaya, sporu ve sporcuları desteklemeye bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Çünkü biz sporun sadece sahalarda oynanan bir oyun değil, birlik, dayanışma ve ortak ruh duygusunun en güçlü temsilcilerinden biri olduğuna yürekten inanıyoruz. Temennimiz odur ki Ziraat Türkiye Kupası bu yıl da futbolseverlere unutulmaz hikayeler yaşatsın, sahada centilmenlik, tribünlerde dostluk ve Türk futbolunun marka değerine değer katsın."







