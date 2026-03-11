Yeni Şafak
Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

14:2011/03/2026, Çarşamba
G: 11/03/2026, Çarşamba
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek ve yarı final kura çekimi yapıldı. Seri başı olan Galatasaray, Samsunspor, Beşiktaş ve TÜMOSAN Konyaspor çeyrek finalde maçlarını sahasında oynayacak.

Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi, İstanbul Finans Merkezi’nde bulunan Ziraat Bankası Oditoryumu’nda saat 14.00’te gerçekleştirildi.

Turnuvada grup aşamasını lider tamamlayan Galatasaray, Samsunspor ve Beşiktaş ile en iyi grup ikincisi olan TÜMOSAN Konyaspor, kuraya seri başı olarak katıldı.

Seri başı olmayan ekipler ise Fenerbahçe, Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Alanyaspor oldu.


Çeyrek final karşılaşmaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak ve seri başı olan takımlar maçlarını kendi sahasında oynayacak.

İşte eşleşmeler



Çeyrek final

Beşiktaş - Alanyaspor

TÜMOSAN Konyaspor - Fenerbahçe

Galatasaray - Gençlerbirliği

Samsunspor - Trabzonspor


Yarı final

Galatasaray - Gençlerbirliği / Samsunspor - Trabzonspor

Beşiktaş - Alanyaspor / TÜMOSAN Konyaspor - Fenerbahçe


































