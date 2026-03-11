TOKİ İstanbul kurası reddedilenler listesi: Şehit, engelli, emekli, üç çocuk ve üzeri ile diğer kategorisi başvurusu reddedilenlerin isimleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul’da inşa edilecek konutlar için yapılacak kuraların bayramın ardından gerçekleştirileceğini açıkladı. TOKİ ise İstanbul için başvuru sürecine ilişkin önemli bir duyuru yayımlayarak kura sürecine dair güncel listeyi erişime açtı. Buna göre şehit yakını, engelli, emekli, üç çocuk ve üzeri aileler ile diğer kategorisinden başvuru yapan vatandaşlar arasında başvurusu reddedilen kişilerin isim listesi resmen netleşti. TOKİ İstanbul kura sürecinde başvurusu geçersiz sayılan veya şartları karşılamadığı tespit edilen adayların yer aldığı reddedilenler listesi, kurumun resmi kanalları üzerinden vatandaşların erişimine sunuldu. İşte TOKİ İstanbul kurası reddedilenler listesi.

