Bugün hangi maçlar var? UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta? 12 Mart günün maç programı

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde son 16 turu ilk maçları 12 Mart akşamı futbolseverlerle buluşuyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki önemli organizasyonunda oynanacak karşılaşmalar, hem yayın bilgileri hem de maç saatleri açısından yakından takip ediliyor. Bu akşam oynanacak mücadeleler TRT ve Tabii platformu üzerinden canlı yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 heyecanı başlıyor

Avrupa futbolunun ikinci büyük kulüp organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu ilk maçları bugün oynanacak. Sekiz karşılaşmanın yer aldığı turda ekipler çeyrek finale yükselmek için avantaj arayacak.

İlk maçların ardından rövanş mücadeleleri 18-19 Mart tarihlerinde yapılacak ve bu eşleşmelerin ardından çeyrek finale kalan takımlar netleşecek.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu 12 Mart maç programı şöyle:

20.45 Stuttgart – Porto (TRT Tabii Spor 2)

20.45 Panathinaikos – Real Betis (TRT Tabii Spor 3)

20.45 Bologna – Roma (TRT Tabii Spor 1)

20.45 Lille – Aston Villa (TRT Tabii Spor)

23.00 Ferencvaros – Sporting Braga (TRT Tabii Spor 3)

23.00 Genk – Freiburg (TRT Tabii Spor 2)

23.00 Nottingham Forest – Midtjylland (TRT Tabii Spor 1)

23.00 Celta Vigo – Lyon (TRT Tabii Spor)

Konferans Ligi’nde Samsunspor sahaya çıkıyor

UEFA Konferans Ligi’nde de son 16 turu ilk karşılaşmaları bu akşam oynanacak. Avrupa futbolunun üçüncü büyük kulüp organizasyonunda sekiz mücadele futbolseverlerin ekranlarına gelecek.

Türkiye’yi turnuvada temsil eden Samsunspor, son 16 turu ilk maçında İspanya’nın Rayo Vallecano takımını konuk edecek. Samsun’daki karşılaşma saat 20.45’te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Aynı saatte teknik direktörlüğünü Arda Turan’ın yaptığı Shakhtar Donetsk de deplasmanda Lech Poznan ile karşılaşacak.

UEFA Konferans Ligi son 16 turu 12 Mart maç programı ise şöyle:

20.45 AZ Alkmaar – Sparta Prag (TRT Tabii Spor 5)

20.45 Lech Poznan – Shakhtar Donetsk (TRT Tabii Spor 4)

20.45 Rijeka – RC Strasbourg

20.45 Samsunspor – Rayo Vallecano (TRT 1)

23.00 Crystal Palace – AEK Larnaca (TRT Tabii Spor 4)

23.00 Sigma Olomouc – Mainz 05 (TRT Tabii Spor 6)

23.00 Fiorentina – Rakow Czestochowa (TRT Tabii Spor 5)

Bu karşılaşmaların rövanşları 19 Mart’ta oynanacak ve turu geçen takımlar UEFA Konferans Ligi’nde çeyrek finale yükselerek yoluna devam edecek.

Thorsten Fink: Rakibimize zarar vereceğimizi düşünüyorum

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, “Çok iyi bir rakibe karşı oynayacağız. Bizim güçlü olduğumuz tarafları kullanmaya çalışacağız ve rakibimize zarar vereceğimizi düşünüyorum” dedi.

UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Samsunspor saat 20.45’te 19 Mayıs Stadyumu’nda İspanya temsilcisi Rayo Vallecano’yu konuk edecek.

Karşılaşma öncesi Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink ve defans oyuncusu Joe Mendes, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yeniden tarih yazabileceklerini ifade eden Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, “Benim için evimizde veya deplasmanda oynamak önemli değil. İlk karşılaşmayı taraftarımızın önünde oynamak avantajdır. Çok önemli bir karşılaşma oynayacağız. Taraftarımızın bizi çok iyi bir şekilde destekleyeceğini düşünüyorum. Maçı kazanmak için fırsatımız olacağını düşünüyorum. Yeniden tarih yazabiliriz. Rayo Vallecano çok iyi bir takım. Topa sahip olmada da çok iyiler. Barcelona maçında da topa sahip olmayı başarmışlardı. Bizim de Fenerbahçe maçında takımımız çok iyi performans gösterdi. İkinci karşılaşma deplasmanda kolay olmayacak. İlk maçtan iyi bir sonuç almak istiyoruz” diye konuştu.







