Samsunspor - Rayo Vallecano maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta?

10:5012/03/2026, Perşembe
G: 12/03/2026, Perşembe
UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Samsunspor evinde Rayo Vallecano’yu konuk ediyor. Bu akşam saat 20.45’te başlayacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Samsunspor - Rayo Vallecano maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk müsabakasında Samsunspor, sahasında Rayo Vallecano'yu ağırlayacak.


Kırmızı-beyazlı ekip, ilk maçta rakibini yenerek İspanya'daki rövanş müsabakasına avantajlı skorla gitmeyi hedefliyor. Rayo Vallecano'yı ağırlayacak Samsunspor, Avrupa kupalarındaki 21. maçına çıkacak.


Kırmızı-beyazlı takım, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda ağırlayacağı Rayo Vallecano'yu ilk maçta yenerek İspanya'daki rövanş öncesinde avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak. Tarihinde daha önce 2 kez UEFA İnter Toto Kupası'nda yer alan Samsunspor, 27 yıl sonra döndüğü Avrupa kupalarında 20 karşılaşmayı geride bıraktı.


Samsun temsilcisi, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 20 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 31 kez havalandıran Samsunspor, kalesinde ise 20 gole engel olamadı.


Samsunspor, Avrupa kupalarında bu sezonki 11. müsabakasını Rayo Vallecano karşısında oynayacak. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 10 maçta 5 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.


Sezona UEFA Avrupa Ligi play-off turunda başlayan Karadeniz ekibi, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a elenerek yoluna UEFA Konferans Ligi'nin lig etabında devam etti.


Lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 12. sırada tamamlayan Samsunspor, son 16 play-off etabındaki rakibi Shkendija'yı 1-0 ve 4-0'lık sonuçlarla yenerek eledi.


Konferans Ligi son 16 turunda Rayo Vallecano ile eşleşen kırmızı-beyazlılar, çeyrek final hedefi doğrultusunda ilk müsabakaya avantajlı sonuç elde etmek için çıkacak.

SAMSUNSPOR’DA KİMLER EKSİK VE SAKAT?

Samsunspor'da UEFA listesine eklenmeyen Elayis Tavsan ve Yalçın Kayan, statü gereği Rayo Vallecano karşısında kadroda yer alamayacak. Sakatlıkları devam eden Jaures Assoumou ve Bedirhan Çetin de bu maçta forma giyemeyecek.


SAMSUNSPOR - RAYO VALLECANO MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER 

Samsunspor: Okan, Borevkovic, Satka, Van Drongelen, Mendes, Makoumbou, Celil, Tomasson, Holse, Ntcham, Mouandilmadji

Rayo Vallecano: Batalla, Balliu, Lejeune, Felipe, Espino, Gumbau, Lopez, Perez, Palazon, Garcia, De Frutos


SAMSUNSPOR - RAYO VALLECANO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Rumen hakem Marian Barbu'nun yöneteceği müsabaka, TRT 1'den canlı yayımlanacak.


SAMSUNSPOR - RAYO VALLECANO CANLI İZLE

Samsunspor - Rayo Vallecano maçını canlı izlemek için TIKLAYIN.


TRT 1 CANLI YAYIN

TRT 1 canlı yayın ekranı için TIKLAYIN.

