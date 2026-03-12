Samsun temsilcisi, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 20 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 31 kez havalandıran Samsunspor, kalesinde ise 20 gole engel olamadı.



