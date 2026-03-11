Okullar ne zaman kapanacak? Nisan ara tatil başlangıç tarihi

Okullarda 2. dönem karne tarihi belli oldu. 2025-2026 eğitim öğretim yılında ilk dönemin ve ardından yarıyıl (sömestr) tatilinin tamamlanmasıyla birlikte gözler ikinci dönem 2 Şubat'ta başlamıştı. Peki, okullar bu sene ne zaman kapanacak? MEB takvimine göre yaz tatili ne zaman? 2. dönem ne zaman bitiyor?
Okullarda ikinci ara tatil tarihleri MEB 2025 2026 takvimi ile belli oldu. Şubat ayında 2026 eğitim öğretim yılına başlayan milyonlarca öğrenci, ikinci ara tatil tarihlerini araştırmaya başladı. Özellikle Ramazan Bayramı'nın Mart ayına denk gelmesiyle ikinci ara tatil ile Ramazan Bayramı birleşecek mi merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan takvime göre ikinci dönem ara tatili Mart ayında gerçekleştirilecek
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
MEB takvimine göre okullar 26 Haziran 2026 Cuma günü kapanacak.
Bu takvimde ikinci dönem ara tatili, 16 Mart 2026 Pazartesi ile 20 Mart 2026 Cuma tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler, 13 Mart Cuma günü ders bitiminde tatile başlayacak ve 23 Mart Pazartesi günü tekrar ders başı yapacaklar.
Ramazan Bayramı ile aynı döneme denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın arefe günü 19 Mart Perşembe, bayramın birinci günü ise 20 Mart Cuma olarak belirlendi. Bu durum, öğrencilere ve ailelerine hafta sonu ile birleşen daha uzun bir dinlenme fırsatı sunacak.
2026-2027 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2026-2027 eğitim öğretim döneminin ne zaman başlayacağı henüz belli değil. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni dönem takviminin açıklanması ile belli olacak.