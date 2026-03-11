Yeni Şafak
Samsunspor - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi son 16 turu maç programı

21:47 11/03/2026, Çarşamba
UEFA Konferans Ligi son 16 turu maç programı
UEFA Konferans Ligi son 16 turu maç programı

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçları yarın oynanacak. Temsilcimiz Samsunspor sahasında İspanyol ekibi Rayo Vallecano'yu konuk edecek. Peki Samsunspor - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçlarının programı...

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçları yarın oynanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının son 16 turunda yarın 8 maç yapılacak.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Samsunspor, saat 20.45'te başlayacak son 16 turu ilk karşılaşmasında İspanya ekibi Rayo Vallecano'yu ağırlayacak.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk ise aynı saatte Lech Poznan ile deplasmanda karşılaşacak.

Ligde 19 Mart'ta oynanacak rövanş müsabakalarının ardından çeyrek finalistler belli olacak.

Son 16 turu ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:

20.45 Lech Poznan (Polonya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

20.45 AZ Alkmaar (Hollanda) - Sparta Prag (Çekya)

20.45 Samsunspor - Rayo Vallecano (İspanya) (Yayın TRT 1)

20.45 Rijeka (Hırvatistan) - Strasbourg (Fransa)

23.00 Crystal Palace (İngiltere) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)

23.00 Fiorentina (İtalya) - Rakow (Polonya)

23.00 Celje (Slovenya) - AEK (Yunanistan)

23.00 Sigma Olomouc (Çekya) - Mainz 05 (Almanya)

