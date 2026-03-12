Yeni Şafak
2026'da Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı'nın birinci gününden kaç gün sonra başlayacaktır? Kim Milyoner Olmak İster'de soruldu

22:0112/03/2026, Perşembe
Milyoner
2026'da Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı'nın birinci gününden kaç gün sonra başlayacaktır? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan bu sorunun yanıtı belli oldu.

SORU: 2026'da Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı'nın birinci gününden kaç gün sonra başlayacaktır?

CEVAP: A: 68

B: 78

C: 88

D: 98

Ramazan Bayramı ne zaman 2026?

Ramazan Bayramı, 2026 yılında Mart ayına denk geliyor. Arefe günü 19 Mart Perşembe gerçekleşecek. Bayramın ilk günü 20 Mart 2026 Cuma günü olacak. Bayram günleri ise şu şekilde;

Ramazan Bayramı 1. Gün 20 Mart 2026 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün 21 Mart 2026 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün 22 Mart 2026 Pazar

Kurban Bayramı 2026 ne zaman?

2026 yılı Kurban Bayramı ise 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Bayram öncesindeki arefe günü 26 Mayıs Salı’ya denk geliyor. Dört gün sürecek bayramın tarihleri şöyle:

26 Mayıs 2026 Salı – Kurban Bayramı Arefesi

27 Mayıs 2026 Çarşamba – Kurban Bayramı 1. Günü

28 Mayıs 2026 Perşembe – Kurban Bayramı 2. Günü

29 Mayıs 2026 Cuma – Kurban Bayramı 3. Günü

30 Mayıs 2026 Cumartesi – Kurban Bayramı 4. Günü


