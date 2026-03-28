Bakan Güler İranlı mevkidaşıyla görüştü

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İran Savunma Bakan Vekili Tuğgeneral Seyyid Mecid İbn'ül Rıza bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, son gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu."