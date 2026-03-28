Bakan Fidan: Tek çıkış yolumuz diplomasi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hayata geçirilen uluslararası iletişim platformu STRATCOM'un 2. gün açılış konuştu. Fidan, Türkiye'nin diplomasiyi seferber ettiğini dile getirip tek çıkış yolun diplomasi olduğunu dile getirdi.
Fidan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:
Bu anlamsız savaşın bitmesi gerekiyor. Bu savaş Netanyahu'nun beka savaşı. Tek çıkış yolumuz diplomasi.
Bu sebeple Türkiye ortaklarıyla hareket etmektedir. Tasarlanmış bir kaos yaşıyoruz. Bu aslında küresel düzenin geldiği noktayı gösteriyor. Algıları yönlendirip hakikati değiştirme çabası var.
Tasarlanmış propaganda makinesi artık işlemiyor. Kamuoyu artık manipüle edilemiyor.
Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Hakan Fidan
#STRATCOM
#İran