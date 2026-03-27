Dışişleri Bakanı Fidan’dan Körfez ülkelerine uyarı: İsrail'in oyununa gelmeyin

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İsrail ve İran savaşı konusunda Türkiye’nin yürüttüğü diplomasiye dair önemli açıklamalarda bulundu.

Körfez ülkelerine uyarı

A Haber ekranlarında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Fidan, özellikle Körfez ülkeleri başta olmak üzere bölgedeki taraflara uyarıda bulunarak, “Oradaki temel hava çok olumlu bir hava değil. Biz Türkiye olarak nasıl İran’a bir tavsiyede bulunuyorsak onlara da tavsiyemiz toplantı esnasında; ‘Aman sabredin, bir reaksiyon göstermeyin. Bu reaksiyon daha sonra uzun süreli kalıcı unsurlar bırakır. Bu da tam İsrail’in istediği bir senaryo. İslam ülkelerinin bölgede birbiriyle uzun süreli kavgaya girmesi… Aman diyeyim bunu yapmayın’” dedi.

"Pakistan’la biz varız orada"

Bakan, bölgede savaşın giderek şahinleştiğini ve tarafların sürekli saldırı altında olduğunu ifade ederek, “Hem İran’a çok yardım yapmış ülkeler bile açıkçası bu noktaya gelmiş durumdalar. Biz orada bunun böyle olmaması gerektiğini, resmin büyük tarafına bakılması gerektiğini, başlangıç sebeplerini hep hatırlattık. Bizim dışımızda bunu hatırlatan pek olmuyor; Pakistan’la biz varız orada açıkçası” şeklinde konuştu.

Dörtlü toplantı planı

Bakan Fidan, savaşı sona erdirmek adına yürütülen müzakere çalışmalarına da değindi.

Bu kapsamda Türkiye, Pakistan, Mısır ve Suudi Arabistan olarak planlı toplantı gerçekleştirmeyi düşündüklerini ve bunu da ilk başta Türkiye'de yapmayı düşündüklerini ifade eden Fidan, "Fakat Pakistanlı kardeşimiz ülkesinde kalmak zorunda kaldığı için toplantıyı Pakistan’a kaydırdık. Belki hafta sonu orada bir araya geleceğiz. Özellikle hem yürüyen bu savaştaki müzakere meselesi nereye gidiyor, bu dört ülke konuları nasıl değerlendiriyor, neler yapabilir…" ifadelerini kullandı.

"Bölge ülkeleri konunun içindeyken ABD'nin askeri harekata girişmesi daha zor"

Toplantının amacını detaylandıran Fidan, “Aslında getirdiğimiz teklifin can alıcı kısmı, nerede yapılacağından ziyade kurduğumuz mekanizma nasıl olacağıydı. Zaten bölgenin sorunu ağırlıklı olarak bunlar. Biz bölge ülkeleri olarak bu konuyu kendi içimizde hallettiğimiz zaman Amerikalıların da bu konuda çok fazla bir şey söyleyecek hali kalmaz. Artı, sekiz ülke, bölge ülkeleri konunun içindeyken, Amerika’nın askeri harekata girişmesi daha zor olur” dedi.

Bakan, Türkiye’nin arabuluculuk rolüne dikkat çekerek, taraflara hem diplomatik çözüm yollarını hatırlattıklarını hem de olası askeri hareketlerin önlenmesi için mekanizma geliştirdiklerini vurguladı. Fidan, sürecin sancılı ve karmaşık olduğunu belirterek, “Tarafların bana emanet ettiği konuları burada söylemem uygun düşmez ama zor işleyen, sancılı bir süreç var. Biz bunu bütün seviyelerde yürütmeye çalışıyoruz” dedi.







