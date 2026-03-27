İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Netanyahu, Amerikalıların hayatlarıyla kumar oynadı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya tepki gösterdi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla ve Amerikalıların hayatlarıyla kumar oynadı" dedi
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Netanyahu, Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla ve Amerikalıların hayatlarıyla kumar oynadı. Bu kumarı kaybettikten sonra hesabı emekli veya emekli olacak Amerikalıların ödemesini sağlıyor."
