Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Emekli kartı nedir, nasıl alınır? Emekli kartı başvurusu nasıl yapılır? 2026 emeklilere sunulan ücretsiz haklar

Emekli kartı nedir, nasıl alınır? Emekli kartı başvurusu nasıl yapılır? 2026 emeklilere sunulan ücretsiz haklar

22:3111/03/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Emekli kartı nedir, nasıl alınır?
Emekli kartı nedir, nasıl alınır?

Türkiye’de emeklilere yönelik yeni uygulamalarla birlikte “Emekli Kartı” sistemi daha geniş bir kullanım alanına kavuştu. SGK üzerinden dijital olarak oluşturulabilen kart sayesinde emekliler; ulaşım indirimlerinden kültür-sanat etkinliklerine, kamu tesislerindeki konaklamadan bankacılık işlemlerine kadar birçok hizmetten ücretsiz ya da indirimli şekilde yararlanabiliyor.

Türkiye’de milyonlarca vatandaşın merak ettiği emekli kartı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından emekli statüsündeki vatandaşlara tanınan hakların daha kolay kullanılmasını sağlayan dijital veya fiziksel bir kimlik niteliği taşıyor. 2026 itibarıyla uygulama kapsamı genişletilirken, EYT kapsamında emekli olanlar dahil tüm emekliler yaş şartı aranmaksızın bu avantajlardan yararlanabiliyor.

Emekli kartı nasıl alınır?

Emekli kimlik kartına ulaşmak için artık uzun başvuru süreçlerine gerek kalmıyor. Emekliler, e-Devlet sistemi üzerinden “SGK Emekli Dijital Kart Oluşturma” hizmetini kullanarak kısa sürede dijital kartlarını oluşturabiliyor.

Fiziksel kart talep eden vatandaşlar ise doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumu il veya ilçe müdürlüklerine başvurarak emekli kimlik kartını alabiliyor.

Kültür ve turizm alanında ücretsiz imkanlar

Emekli kartı sahibi vatandaşlara Türkiye genelinde kültür ve turizm alanında da çeşitli kolaylıklar sağlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ve ören yerleri emeklilere ücretsiz olarak ziyaret imkânı sunuyor.

Efes Antik Kenti, Göbeklitepe, Topkapı Sarayı ve Sümela Manastırı gibi Türkiye’nin önemli tarihi mekanları bu kapsamda yer alıyor. Ayrıca Devlet Tiyatroları oyunları emekliler için ücretsiz sunulurken, milli park girişlerinde de ücret talep edilmiyor.

Kamu tesislerinde indirimli konaklama

Emekliler, kamuya ait sosyal tesislerde de önemli indirimlerden yararlanabiliyor. Öğretmenevleri, polisevleri, DSİ ve Karayolları tesislerinde konaklama ve yemek ücretlerinde yüzde 15 ile yüzde 50 arasında indirim uygulanıyor. Bu imkan özellikle uygun maliyetli tatil yapmak isteyen emekliler için dikkat çekici bir avantaj sağlıyor.

Ulaşımda yasal indirimler

2026 düzenlemeleri kapsamında emeklilere ulaşım alanında da çeşitli destekler sunuluyor. Şehirlerarası otobüs biletlerinde en az yüzde 20 indirim uygulanması zorunlu tutulurken, Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve diğer tren seferlerinde ise yüzde 10 ile yüzde 20 arasında değişen indirimler sağlanıyor.

Bankacılık işlemlerinde ücret muafiyeti

Emekliler için bankacılık işlemlerinde de kolaylıklar bulunuyor. Maaş alınan bankalarda havale ve EFT işlemleri ücretsiz gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca banka şubelerinde emekli vatandaşlara sıra önceliği tanınarak işlemlerin daha hızlı yapılması sağlanıyor.

2026 yılında yürürlüğe giren uygulamalarla birlikte Türkiye’de emekli statüsünde bulunan vatandaşlar, yaş şartı aranmaksızın bu hakların tamamından yararlanabiliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve örenyerlerinden kimler ücretsiz faydalanabilir?

- 18 yaş ve altındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları gençler ve çocuklar ile bu yaş grubundaki öğrenci gruplarına refakat eden öğretmenler,

- 65 yaş ve üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,

- Gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları,

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı engelliler ve bir refakatçisi,

- Er ve erbaşlar,

- ICOM, ICOMOS ve UNESCO kartı sahipleri,

- Basın kimlik kartı sahipleri,

- Seyahat acentesi sahip veya sorumlu müdürleri,

- Kültür ve Turizm Bakanlığı kokardına haiz profesyonel turist rehberleri,

- Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli ve emeklileri ile refakatindeki eş ve çocukları,

- 0-8 yaş arası yabancı uyruklu çocuklar,

- Hayatboyu Öğrenme Programı çerçevesinde Comenius Okul Ortaklıkları ile Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamındaki öğrenci grupları (ülkemizdeki muhatapları tarafından sözleşmelerini ibraz etmeleri kaydıyla)

#emekli kimlik kartı
#emekli kartı
#sgk
#sosyal güvenlik kurumu
#emekli hakları
#emeklilere ücretsiz hizmetler
#e-devlet
#emekli kartı başvurusu
#emeklilere indirim
#müze ücretsiz giriş
#kültür ve turizm bakanlığı
#yht indirimi
#kamu tesisleri konaklama
#eyt
#şehirlerarası otobüs indirimi
#Emekli kartı nasıl alınır
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan Bayramı Arefe günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Arefe günü okullar ve kamu kurumları, bankalar açık mı? 2026 bayram takvimi