Hangisi bir atasözüdür? Yürek burulmaz, Kader eskimez, Kısmet daralmaz, Gönül kocamaz

Milyoner
Hangisi bir atasözüdür? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan bu sorunun şıkları arasında; Yürek burulmaz, Kader eskimez, Kısmet daralmaz, Gönül kocamaz yer alıyor. 300 bin TL değerindeki sorunun doğru cevabı açıklandı.
SORU: Hangisi bir atasözüdür?
CEVAP: D: Gönül kocamaz
A: Yürek burulmaz
B: Kader eskimez
C: Kısmet daralmaz
D: Gönül kocamaz
