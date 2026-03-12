Yeni Şafak
Hangisi bir atasözüdür? Yürek burulmaz, Kader eskimez, Kısmet daralmaz, Gönül kocamaz

22:1112/03/2026, Perşembe
G: 12/03/2026, Perşembe
Milyoner
Milyoner

Hangisi bir atasözüdür? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan bu sorunun şıkları arasında; Yürek burulmaz, Kader eskimez, Kısmet daralmaz, Gönül kocamaz yer alıyor. 300 bin TL değerindeki sorunun doğru cevabı açıklandı.

SORU: Hangisi bir atasözüdür?

CEVAP: D: Gönül kocamaz

A: Yürek burulmaz

B: Kader eskimez

C: Kısmet daralmaz

D: Gönül kocamaz

