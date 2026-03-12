Emekli Ramazan bayramı ikramiyesi öne çekildi! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 4A, 4B, 4C'li emekliler...

Bakan Işıkhan, NSosyal hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, milyonlarca emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesi ve emekli aylığı ödeme takvimini duyurdu. Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada, "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 14 Mart ile 19 Mart tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak. Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.