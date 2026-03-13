Yeni Şafak
Emekli 4A, 4B, 4C'linin bayramı ikramiyesi tarihleri açıklandı! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

12:0413/03/2026, Cuma
G: 13/03/2026, Cuma
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesi ve maaş ödemeleri için açıklama geldi. Vedat Işıkhan, Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin hem bayram ikramiyelerinin hem de mart ayı emekli maaşlarının hesaplara yatırılacağını duyurdu. Açıklamanın ardından emekliler ödeme tarihleri ve ikramiye tutarına ilişkin detayları araştırmaya başladı.

Emeklilerin gözü bayram ikramiyesi ödeme takvimine çevrildi. Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı öncesinde emekli maaşları ile bayram ikramiyelerinin hesaplara yatırılacağını belirtti. Açıklamanın ardından milyonlarca emekli ödeme tarihlerini ve ikramiye tutarını merak ediyor.

Bakan Işıkhan, NSosyal hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, milyonlarca emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesi ve emekli aylığı ödeme takvimini duyurdu. Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada, "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 14 Mart ile 19 Mart tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak. Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ödeme takvimine göre, SSK kapsamında gelir, aylık ve ikramiye ödemeleri, ödeme günü 17, 18, 19 ve 20 olanlara: 14 Mart 2026 tarihinde, ödeme günü 21, 22 ve 23 olanlara: 15 Mart 2026 tarihinde, ödeme günü 24, 25 ve 26 olanlara: 16 Mart 2026 tarihinde ödeme yapılacak.

Bağ-Kur

Bağ-Kur kapsamında gelir, aylık ve ikramiye ödemeleri, ödeme günü 25 ve 26 olanlara: 17 Mart 2026 tarihinde, ödeme günü 27 ve 28 olanlara: 18 Mart 2026 tarihinde ödemeler gerçekleştirilecek.

Emekli sandığı

Emekli Sandığı kapsamında aylık alan vatandaşların Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise 19 Mart 2026 tarihinde hesaplarına aktarılacak.

