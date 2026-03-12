Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Ramazan iftar vakti 12 Mart: Akşam ezanı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Konya ve tüm iller için iftar saatleri

Ramazan iftar vakti 12 Mart: Akşam ezanı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Konya ve tüm iller için iftar saatleri

18:0512/03/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

2026 Ramazan ayının ilk günlerinde milyonlarca kişi akşam ezanının okunacağı saatleri araştırıyor. “İftar saat kaçta?”, “Oruç ne zaman açılacak?” soruları özellikle büyük şehirlerde yoğun şekilde sorgulanıyor. 12 Mart 2026 Perşembe günü için İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere Türkiye genelinde iftar vakitleri Ramazan imsakiyesiyle netleşti.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Türkiye genelinde oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar iftar saatlerini yakından takip ediyor. 12 Mart 2026 tarihinde akşam ezanının okunacağı saatler, Ramazan imsakiyesi üzerinden açıklandı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere pek çok şehirde oruç akşam ezanıyla birlikte açılacak.

İstanbul’da iftar vakti


İstanbul’da yaşayan vatandaşlar için 12 Mart 2026 Perşembe günü iftar vakti 19.14 olarak belirlendi. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte oruçlar açılacak ve Ramazan sofraları kurulacak.

Ankara’da iftar vakti


Başkent Ankara’da ise bugün iftar saati 18.58 olacak. Ankara’da yaşayanlar, Diyanet’in açıkladığı Ramazan imsakiyesi doğrultusunda akşam ezanıyla birlikte iftar yapacak.


İzmir’de iftar vakti


Ege’nin büyük şehirlerinden İzmir’de bugün iftar vakti 19.22 olarak kaydedildi. İzmir’de akşam ezanının okunmasıyla birlikte oruç ibadeti tamamlanacak.


Diğer büyük şehirlerde iftar saatleri

Türkiye’nin farklı şehirlerinde de 12 Mart 2026 günü için iftar vakitleri açıklandı.

Buna göre:


Bursa: 19.14

Adana: 18.50

Konya: 19.01

Balıkesir: 19.18

Antalya: 19.08


Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur vakitleri şehirden şehre farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle vatandaşların bulundukları ilin Ramazan imsakiyesi bilgilerini takip etmeleri gerekiyor.

TÜM İLLERİN 2026 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ





#ramazan
#iftar vakti
#iftar saatleri
#akşam ezanı
#istanbul iftar
#ankara iftar
#izmir iftar
#bursa iftar
#adana iftar
#antalya iftar
#oruç
#2026 ramazan
#konya iftar
#ramazan imsakiyesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün hangi maçlar var? UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta? 12 Mart günün maç programı
Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Ramazan iftar vakti 12 Mart: Akşam ezanı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Konya ve tüm iller için iftar saatleri

Ramazan iftar vakti 12 Mart: Akşam ezanı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Konya ve tüm iller için iftar saatleri

18:0512/03/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

2026 Ramazan ayının ilk günlerinde milyonlarca kişi akşam ezanının okunacağı saatleri araştırıyor. “İftar saat kaçta?”, “Oruç ne zaman açılacak?” soruları özellikle büyük şehirlerde yoğun şekilde sorgulanıyor. 12 Mart 2026 Perşembe günü için İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere Türkiye genelinde iftar vakitleri Ramazan imsakiyesiyle netleşti.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Türkiye genelinde oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar iftar saatlerini yakından takip ediyor. 12 Mart 2026 tarihinde akşam ezanının okunacağı saatler, Ramazan imsakiyesi üzerinden açıklandı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere pek çok şehirde oruç akşam ezanıyla birlikte açılacak.

İstanbul’da iftar vakti


İstanbul’da yaşayan vatandaşlar için 12 Mart 2026 Perşembe günü iftar vakti 19.14 olarak belirlendi. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte oruçlar açılacak ve Ramazan sofraları kurulacak.

Ankara’da iftar vakti


Başkent Ankara’da ise bugün iftar saati 18.58 olacak. Ankara’da yaşayanlar, Diyanet’in açıkladığı Ramazan imsakiyesi doğrultusunda akşam ezanıyla birlikte iftar yapacak.