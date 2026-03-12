Ramazan iftar vakti 12 Mart: Akşam ezanı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Konya ve tüm iller için iftar saatleri

2026 Ramazan ayının ilk günlerinde milyonlarca kişi akşam ezanının okunacağı saatleri araştırıyor. “İftar saat kaçta?”, “Oruç ne zaman açılacak?” soruları özellikle büyük şehirlerde yoğun şekilde sorgulanıyor. 12 Mart 2026 Perşembe günü için İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere Türkiye genelinde iftar vakitleri Ramazan imsakiyesiyle netleşti.
İstanbul’da iftar vakti
İstanbul’da yaşayan vatandaşlar için 12 Mart 2026 Perşembe günü iftar vakti 19.14 olarak belirlendi. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte oruçlar açılacak ve Ramazan sofraları kurulacak.
Ankara’da iftar vakti
Başkent Ankara’da ise bugün iftar saati 18.58 olacak. Ankara’da yaşayanlar, Diyanet’in açıkladığı Ramazan imsakiyesi doğrultusunda akşam ezanıyla birlikte iftar yapacak.
İzmir’de iftar vakti
Ege’nin büyük şehirlerinden İzmir’de bugün iftar vakti 19.22 olarak kaydedildi. İzmir’de akşam ezanının okunmasıyla birlikte oruç ibadeti tamamlanacak.
Diğer büyük şehirlerde iftar saatleri
Türkiye’nin farklı şehirlerinde de 12 Mart 2026 günü için iftar vakitleri açıklandı.
Buna göre:
Bursa: 19.14
Adana: 18.50
Konya: 19.01
Balıkesir: 19.18
Antalya: 19.08
Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur vakitleri şehirden şehre farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle vatandaşların bulundukları ilin Ramazan imsakiyesi bilgilerini takip etmeleri gerekiyor.
