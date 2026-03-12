Ramazan iftar vakti 12 Mart: Akşam ezanı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Konya ve tüm iller için iftar saatleri

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Türkiye genelinde oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar iftar saatlerini yakından takip ediyor. 12 Mart 2026 tarihinde akşam ezanının okunacağı saatler, Ramazan imsakiyesi üzerinden açıklandı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere pek çok şehirde oruç akşam ezanıyla birlikte açılacak.