İzmir elektrik kesintisi listesi son durum 2026! 12-13 Mart GEDİZ İzmir’de elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

1 /6 İzmir’de planlı elektrik kesintisi programı duyuruldu. Gediz Elektrik tarafından yapılan açıklamaya göre 11, 12 ve 13 Mart 2026 tarihlerinde İzmir’in birçok ilçesinde bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri uygulanacak. Bergama’dan Bayraklı’ya, Karşıyaka’dan Ödemiş’e kadar geniş bir bölgede yapılacak çalışmalar kapsamında bazı mahallelerde kesintiler saatler sürebilecek.

2 /6 İZMİR GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 12-13 MART İzmir’de GEDİZ elektrik tarafından 12-13 Mart tarihlerinde elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler açıklandı: Bergama 12 Mart 2026 tarihinde saat 10.30 ile 15.30 arasında Zağnoz Mahallesi’nde Zağnoz Merkez Küme Evleri çevresinde kesinti uygulanacaktır. Aynı saatler arasında Ayaskent Mahallesi’nde Atatürk Sokak, Şehit Orgeneral Eşref Bitlis Caddesi, Ayaspaşa Caddesi, Çevik Caddesi, Eğitim Caddesi, Esenlik Caddesi, Kardelen Sokak, Sancak Sokak, Bergama Fevzi Paşa Caddesi, Derin Sokak, 1801. Sokak, 4. Sokak, 5. Sokak, Araplar Sokak, Aziziye Köyü Bağlar Caddesi, 1. Sokak, Cami 3. Sokak, Dere Caddesi, Düğün Salonu Sokak, Eğitmen Sokak, Gazi Halil İbrahim Tulu Sokak, Gazi Mehmet Şahin Sokak, Gazi İsmail Sönmez Sokak, Göçbeyli Yolu, Hacı Arap Sokak, Hürriyet Caddesi, Kurtuluş Caddesi, Menderes Sokak, Okul Caddesi, Ulu Önder Caddesi, Yeni Caddesi, Zağnos Caddesi, Üzeyir İnce Sokak, İnönü Caddesi, Şehit Cengiz Topel Caddesi, Şehit Hamit Demirdöven Sokak ve Şehit Sami Gülen Caddesi çevresinde kesinti yapılacaktır. Aynı gün Kadıköy Mahallesi’nde Kadıköy Köyü İç Yolu ile Aziziye Mahallesi’nde Aziziye Sokak çevresi de kesintiden etkilenecektir.

3 /6 Bayraklı 12 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Muhittin Erener ve Çiçek mahallelerinde çeşitli sokaklarda planlı bakım çalışmaları nedeniyle kesintiler devam edecektir.

4 /6 Buca 12 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Yıldızlar Mahallesi’nde Şehit Er Zeki Toker Caddesi, Toker Sokak, Hasan Çavuş Sokak, Manastır Sokak, Çamlık Sokak ve Koca Musa Sokak çevresinde şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Güzelbahçe 12 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ve Atatürk Caddesi başta olmak üzere çok sayıda sokakta kesinti uygulanacaktır. Aynı saatlerde Yelki Mahallesi’nde Şehit İlhami Yılmaz Caddesi ve 2336 Sokak çevresi de kesintiden etkilenecektir. Karşıyaka 12 Mart 2026 tarihinde Cumhuriyet ve Bahçelievler mahallelerinde farklı saatlerde planlı bakım çalışmaları nedeniyle çeşitli sokaklarda elektrik kesintileri uygulanacaktır.

5 /6 Kemalpaşa 12 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.30 arasında Çınarköy Mahallesi’nde 5010 Sokak, 5012 Sokak, 5014 Sokak ve Kırovası Küme Evleri çevresi ile Sekiz Eylül Mahallesi’nde planlı kesinti uygulanacaktır. Seferihisar 12 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında Turgut Mahallesi’nde birçok sokak ve küme evleri bölgesinde kesinti yapılacaktır. Aynı gün Ulamış Mahallesi’nde 1432/5 Sokak civarında da elektrik kesintisi uygulanacaktır. Ödemiş 12 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Hürriyet, Büyükavulcuk, Küçükavulcuk, Zafer, Ocaklı ve Yolüstü mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı gün saat 10.00 ile 16.00 arasında Tekke Mahallesi’nde Elmabağ Küme Evleri civarında kesinti yapılacaktır.