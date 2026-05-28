Emekliye ÖTV’siz araç çıktı mı, ne zaman Meclis'e gelir? ÖTV’siz alınabilecek araçlar ve fiyat listesi 2026

Emeklilere yönelik ÖTV’siz araç düzenlemesiyle ilgili iddialar, son günlerde yeniden gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. TBMM’de gündeme gelen bazı teklif ve düzenleme tartışmaları sonrası milyonlarca emekli, “Emekliye ÖTV’siz araç verilecek mi?”, “Şartlar belli oldu mu?” sorularına yanıt aramaya başladı. Özellikle sıfır kilometre otomobil almak isteyen emekliler, olası düzenlemenin kapsamı, kriterleri ve hangi araçları kapsayacağına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor.
Emeklilere özel ÖTV muafiyeti konusunda netleşmiş bir düzenleme bulunmazken, konuya ilişkin beklentiler ve değerlendirmeler kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Mevcut uygulamada ÖTV istisnası yalnızca belirli engelli raporu ve şartları sağlayan vatandaşlara tanınırken, emeklileri kapsayacak yeni bir düzenleme olup olmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.
EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ ÇIKACAK MI, NE ZAMAN?
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan ÖTV muafiyeti teklifi henüz yasalaşmış değil. Kanun teklifi şu an için sadece teklif aşamasında bulunuyor; Genel Kurul’dan geçmediği ve Resmi Gazete’de yayımlanmadığı için yürürlüğe girmiş bir uygulama bulunmuyor. Teklife göre bu düzenleme tüm emeklileri kapsamıyor. Yani SSK (4/1-a) emeklileri (işçi emeklileri) ve memur emeklileri (Emekli Sandığı) genel olarak kapsam dışı kalıyor. Eğer kabul edilirse, uygulama büyük olasılıkla sınırlı kalacak ve sadece belirtilen Bağ-Kur emeklilerine fayda sağlayacak.
EMEKLİ ÖTV'SİZ ARAÇ TEKLİFİNDEN KİMLER YARARLANABİLECEK?
Kanun teklifi metnine göre düzenleme yalnızca belirli grupları kapsıyor:
- 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında esnaf veya sanatkâr statüsünde olanlar,
- 5510 sayılı Kanun’un 4/1‑b maddesi (Bağ-Kur) kapsamında yaşlılık aylığı alan emekliler.
Buna göre SSK (4/1‑a) emeklileri yani işçi emeklileri ve memur emeklileri (Emekli Sandığı) kapsam dışında kalıyor. Bazı haberlerde çiftçi veya tarım Bağ-Kur emeklileri (ÇKS’ye en az 10 yıl kayıtlı ve yoksulluk sınırının altında maaş alanlar) da ayrıca belirtilse de, teklif esas olarak esnaf ve sanatkâr Bağ-Kur emeklilerine odaklanıyor.
ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇLAR 2026 MARKA VE MODELLERİ
En az yüzde 40 yerli olması şartı nedeniyle Togg T10X ve T10F, Fiat Egea Sedan ve Egea Cross, Renault Clio, Megane Sedan ve Duster, Toyota Corolla, Corolla Hybrid ve C-HR, Hyundai i20 ve Bayon alınabiliyor.
Fıat marka araç kapsamında bugün bayilere gidildiğinde ÖTV muafiyeti kapsamında yer alan araçlar Fiat Egea Sedan, Fiat Egea Cross, Fiat Ulysse modelleri kapsama giriyor.
Renault'da Duster, Megane ve Clio model araçlar ÖTV muafiyeti kapsamında alınabiliyor.
Toyota'da ÖTV muafiyeti kapsamında alınabilen modeller ise şu şekilde;
Corolla Benzinli
1.5 Vision Plus Multidrive S
1.5 Dream Multidrive S
1.5 Dream X-Pack Multidrive S
1.5 Flame X-Pack Multidrive S
1.5 Passion X-Pack Multidrive S
Corolla Hybrid
1.8 Hybrid Dream e-CVT
1.8 Hybrid Dream X-Pack e-CVT
1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT
1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT
Toyota C-HR Hybrid
1.8 Hybrid Flame e-CVT
1.8 Hybrid Passion e-CVT
1.8 Hybrid Passion X-Sport JBL (Cam Tavansız) e-CVT
1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT
1.8 Hybrid Passion X-Sport JBL e-CVT
Hyundai markası ise İ20 ve Bayon modellerini ÖTV muafiyeti kapsamında vatandaşlara sunuyor. Hyundai'nin ÖTV istisnası kapsamında sunduğu en ucuz araç 927.000 TL, En yüksek fiyat ise 1.275 bin TL olarak belirlendi.
ÖTV MUAFİYETİ KAPSAMINDA OLAN ARAÇLAR HANGİLERİ?
Motor silindir hacmine bakılmaksızın hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 2.873.972 TL altında olan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, station wagon gibi taşıtlar ÖTV muafiyeti kapsamındadır.
Motor hacimlerine bakıldığında ise sınırlamalar şunlardır:
Motor silindir hacmi 2800 cm³’ü geçmeyen, eşya taşımaya mahsus van, panelvan, pick-up gibi açık veya kapalı kasalı kamyonetler,
1.6 motor hacmi ve altında olan binek otomobiller,
Motor silindir hacmi önemli olmaksızın tüm motosikletler.