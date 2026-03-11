MHP Aksaray Milletvekili Kaşlı kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi

MHP Aksaray Milletvekili Kaşlı kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi

21:22 11/03/2026, Çarşamba
G: 11/03/2026, Çarşamba
MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı
MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı

MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla kesin ihraç talebiyle parti disiplin kuruluna sevk edildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı'nın, parti disiplin ve ilkelerine uygunsuz davranışları nedeniyle kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini bildirdi.

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"27. ve 28. dönem MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, parti disiplin ve ilkelerine uygunsuz davranışları nedeniyle Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle parti disiplin kuruluna sevk edilmiştir."

İstifa etti

Kaşlı, yaptığı açıklamada,
"TBMM MHP Grup Yönetim Kurulu ve parti üyeliğimden, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Edip Semih Yalçın'ın talebi üzerine istifa ediyorum. Kamuoyuna gerekli açıklama kısa zamanda yapılacaktır. Öncelikle ölene kadar liderimizin izinde ve emrinde olacağımın şahsımı tanıyan tanımayan herkes tarafından bilinmesini isterim."
ifadelerine yer verdi.


