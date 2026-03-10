MHP Lideri Bahçeli'den ABD'nin planına sert tepki: Kürt kardeşlerim satılık değildir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalar yaptı.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Nasıl ki istiklalimizin engin ve erdemli düşüncesiyle Milli devletimizin tartışılmaz haklarına sahip çıkıyorsa istikbalimizin yol haritasını da çizmek zorundayız.

Mehmet Akif Ersoy Mili Mücadelenin en ateşli yıllarında kalemini tıpkı bir kırbaç gibi beyaz sayfalarda çarmış, istiklali yazmamış yaşamıştır. Akif yüksek milli bir şuurdur.

İstiklal Marşı Milli Kahramanlığın muhteşem bir mücadelenin vesikasıdır. Çevremizde yaşanan vahim gelimeler Mehmet Akif'e feyiz veren günlerle maalesef benzerlik göstermektedir.

Hürriyet ve bağımsızlık Türk milletinin karakteridir. İstiklal Marşımızın ilk sözcüğü "korkma" diye başlamaktadır. Biz korkmadıkça şafaklarımızda al sancak sönmez.

ABD ve İsrail'in İran saldırısı

Amerika Birleşik Devletleri - İsrail koalisyonunun İran'a yönelik başlattığı kirli savaşın 11. gününde bilanço gittikçe ağırlaşmakta şiddet ve yıkım açıkça kaydedilmektedir.

Aynı zamanda 11 gündür psikolojik harbin dijital harbin elektronik harbin ve propaganda harbinin eşine ve benzerine çok az rastlanacak örnekleri de kademe kademe kaydedilmektedir.

Bölgemizi çok tehlikeli bir akıl tutulması sarmış ve sarmalamıştır. Karşılıklı atılan füzeler, katledilen insanlar tahrip edilen kaynaklar hedef alınan alt yapılar tıkanan deniz yolları hepimizin gündemine yansıyan satırbaşlarıdır.

İran'da ve Gazze'de öldürülen çocuklar penguen olsa küresel yas mı ilan edilecekti.

İran'da okul bombalanmasında çocukların öldürülmesi katliamdır. Uluslararası toplum ayağa kalkmalıdır.

Adı konulmamış bir din savaşı mı başlatıldı? Şii de Müslüman'dır. Sünni de Müslüman'dır.

"Kürtler kimsenin tetikçisi değil"

Kürt kardeşlerimizi sahaya sürmek için hava koklayanlar. Bu sayede İran'ı içeriden çökertmeyi planlayan hiçbir mihraka Kürtler paralı askerlik yapmaz yapmamalıdır. Kürtler tetikçi değildir. Kürt kardeşlerim satılık değildir. Onun bunun projelerinde piyango olarak gösterilemez.

Her ülke aklını başına almalıdır. Türkiye, üzerinde kumar oynanacak bir ülke değildir. Kasti bir tavrın olmadığına inanmak istiyoruz. Taciz ve tahrik olup olmadığını netleştirecek ülke İran İslam Cumhuriyetidir. Elbette Türkiye ile İran'ı karşı karşıya getirmeye çalışan Siyonist Emperyalist bir kadroyu da ihmal veya göz ardı etmiyoruz.

İkinci İran füzesinin imha edilmesi

Kasti bir tavır olmadığına inanmak istiyoruz. İran'ın füzeler için özür dilemesi tarihi kıymette.

Bir daha hava sahamızda veya Azerbaycan hava sahasında yolunu veya yönünü kaybetmiş bir füze ya da insansız hava aracı görmek duymak ve buna da şahit olmak istemediğimizi de cümle alem bilmelidir.
















