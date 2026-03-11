Ardahan'da Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu görevinden uzaklaştırıldı

Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamada, "Ardahan Vali Yardımcısı olarak görev yapmakta iken 05 Mart 2026 tarihi itibarıyla Yozgat Vali Yardımcısı olarak görevlendirilen Mustafa Berat Kasımoğlu hakkında yürütülen incelemeler neticesinde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125'inci maddesi uyarınca disiplin soruşturması başlatılmış; ilgili soruşturma sonucunda, aynı Kanun’un 137 ve devamı maddeleri kapsamında Mustafa Berat Kasımoğlu İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştır" denildi.