APP plakada geçiş süreci kararı: Cezalar iptal edildi

APP plaka kullanımına yönelik cezai yaptırımlar içeren düzenleme kapsamında yeni bir uygulamaya gidilecek. Karayolları Trafik Kanunu’nun 23. maddesinde yer alan “yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takmak” fiiline uygulanan idari para cezası miktarının artırılmasını öngören torba kanun değişikliği çerçevesinde plaka kullanımına ilişkin denetim süreci yeniden düzenlenecek.





Denetimler 1 Nisan’a kadar bilgilendirme şeklinde

Elde edilen bilgilere göre, plaka değişim işlemleri sırasında yaşanan yoğunluk ve oluşan kuyruklar nedeniyle denetimler 1 Nisan 2026 tarihine kadar rehberlik ve bilgilendirme çalışması şeklinde gerçekleştirilecek. Bu süreçte vatandaşların plaka değişim işlemlerini tamamlaması için geçiş süreci uygulanacak.

Ayrıca 27 Şubat’tan itibaren kesilen APP plaka cezaları da iptal edilecek.





Yetkili kurumun bastığı plakaya ceza yok

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre uygulamanın kapsamı şöyle olacak:

Yetkilendirilmiş kuruluş olan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından basılmış ve mühürlenerek vatandaşlara verilmiş plakalar, kanunda belirtilen standartların dışında olsa dahi cezai işleme konu edilmeyecek.

Ancak vatandaşın yetkili kuruluş tarafından basılmış ve mühürlenmiş plakayı aldıktan sonra plaka üzerinde ekleme veya değişiklik yapması halinde 4 bin TL idari para cezası uygulanacak.





Sahte plakaya 140 bin TL ceza

Öte yandan TŞOF dışında yetkisiz şekilde plaka basan yerlerden temin edilen sahte veya gayriresmî plakaları araçlarında kullananlar için ise 140 bin TL idari para cezası uygulanmaya devam edecek.

Düzenlemenin temel amacının, başta uyuşturucu ticareti, göçmen kaçakçılığı ve terör gibi suçlarla mücadele kapsamında kamu düzeninin sağlanması ve vatandaşların güvenliğinin temin edilmesi olduğu belirtiliyor. Bu çerçevede plaka standartlarının korunmasının güvenlik açısından kritik önem taşıdığı ifade ediliyor.



