CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik “ihalelerde usulsüzlük ve rüşvet” iddiaları kapsamında operasyon düzenlendi. Çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi.Mersin Objektif’in aktardığına göre İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, "belediyede gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet alındığı" iddiaları üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında ekipler belediye binasında arama yaptı. Operasyon çerçevesinde olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Mersin Büyükşehir Belediye başkanı kim?

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’dir. 2024 yerel seçimlerinde oyların %59,5’ini alarak belediye başkanı seçilmişti.

Vahap Seçer kimdir?

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 5 Ekim 1963 tarihinde Mersin’in Tarsus ilçesinde doğdu.

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden mezun oldu. 1987 yılında kurduğu işletme ile tarımsal üretim, sanayi ve ticaret alanlarında yatırımlarda bulunan Vahap Seçer, kurucusu olduğu şirketlerde yönetim kurulu üyeliği ve başkanlığı yaptı. Seçer’in ayrıca iş dünyasını temsil eden sanayi ve ticaret odalarında; ziraat mühendisi olarak da meslek odasında üyeliği bulunuyor.

Vahap Seçer, 2007 ile 2015 yılları arasında 23. ve 24. dönem CHP Mersin Milletvekili olarak görev yaptı. Görev süresince Tarım ve Köyişleri Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğini yaptı.