Döşemealtı belediyesi hangi partiden?

08:5911/03/2026, Çarşamba
Döşemealtı Belediyesi'ne operasyon
Döşemealtı Belediyesi'ne operasyon

Antalya'da CHP Döşemealtı Belediyesi'ne yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında aralarında eski belediye başkanı Turgay Genç'in de yer aldığı 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Turgay Genç, 2009 yerel seçimlerde, Antalya Büyükşehir ve Döşemealtı Belediye Meclis üyesi oldu. 2014 yerel seçimlerinde Döşemealtı Belediye Başkanı seçildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, Döşemealtı Belediyesi'ndeki bazı işlemlerle ilgili usulsüzlük iddiaları üzerine düğmeye basıldı. Emniyet birimleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen isimler arasında eski Belediye Başkanı Turgay Genç'in de yer aldığı öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Turgay Genç kimdir?

1 Ocak 1976'da Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Antalya'da tamamladı. 1998 yılında Mimarlık Fakültesinden mezun oldu. 2004'te CHP'den Düzlerçamı Belediye Başkan adayı oldu. 2006-2009 yılları arasında partisinin il yöneticiliği kadrosunda görev yaptı. 2009 yerel seçimlerde, Antalya Büyükşehir ve Döşemealtı Belediye Meclis üyesi oldu. Büyükşehir Belediyesinde İmar Komisyonu Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevlerini yürüttü. 2014 yerel seçimlerinde Döşemealtı Belediye Başkanı seçildi.



