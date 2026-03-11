Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, Döşemealtı Belediyesi'ndeki bazı işlemlerle ilgili usulsüzlük iddiaları üzerine düğmeye basıldı. Emniyet birimleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

1 Ocak 1976'da Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Antalya'da tamamladı. 1998 yılında Mimarlık Fakültesinden mezun oldu. 2004'te CHP'den Düzlerçamı Belediye Başkan adayı oldu. 2006-2009 yılları arasında partisinin il yöneticiliği kadrosunda görev yaptı. 2009 yerel seçimlerde, Antalya Büyükşehir ve Döşemealtı Belediye Meclis üyesi oldu. Büyükşehir Belediyesinde İmar Komisyonu Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevlerini yürüttü. 2014 yerel seçimlerinde Döşemealtı Belediye Başkanı seçildi.