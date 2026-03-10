Altın fiyatları yön değiştirdi: Gram altın yeniden yükselişte

Türkiye’de gram ve çeyrek altın fiyatları

Yurt içi piyasalarda ise gram altın 7 bin 361 lira alış ve 7 bin 362 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.





Çeyrek altın 11 bin 785 liradan alınırken 12 bin 44 liradan satılıyor.





Yarım altın 23 bin 481 lira alış ve 24 bin 73 lira satış seviyesinde bulunurken tam altın 48 bin 133 liradan alıcı buluyor ve 48 bin 545 liradan satılıyor.





Cumhuriyet altını ise 47 bin 139 lira alış ve 48 bin 28 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.