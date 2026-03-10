Altın fiyatları yön değiştirdi: Gram altın yeniden yükselişte

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu’daki savaşın yakında sona erebileceğine yönelik açıklamaları küresel piyasalarda hareketliliğe yol açtı. Dolar ve petrol fiyatlarında gerileme yaşanırken yatırımcıların güvenli limana yönelmesiyle altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. 10 Mart 2026 Salı günü gram altın 7 bin 300 liranın üzerine çıkarken ons altın da kayıplarını telafi etti.
Altın fiyatları 10 Mart 2026 Salı günü küresel piyasalarda yeniden yükseliş eğilimine girdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik askeri operasyonlara ilişkin “savaşın yakında sona erebileceği” yönündeki açıklamaları piyasalarda dalgalanma oluşturdu. Dolar ve petrol fiyatlarında düşüş görülürken yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesiyle ons altın 5 bin 178 dolar civarında işlem görmeye başladı. Türkiye’de gram altın ise 7 bin 300 liranın üzerinde seyrini sürdürüyor.
Ons altın yeniden yükselişe geçti
Küresel altın piyasasında ons fiyatı 5 bin 186 doların üzerine çıkarak önceki işlem gününde yaşanan kayıpları büyük ölçüde telafi etti. Gün içinde dalgalı bir seyir izleyen ons altın ilerleyen saatlerde 5 bin 178 dolar seviyesinde dengelendi. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yatırımcıların güvenli liman arayışı altın talebini artırdı.
Türkiye’de gram ve çeyrek altın fiyatları
Yurt içi piyasalarda ise gram altın 7 bin 361 lira alış ve 7 bin 362 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Çeyrek altın 11 bin 785 liradan alınırken 12 bin 44 liradan satılıyor.
Yarım altın 23 bin 481 lira alış ve 24 bin 73 lira satış seviyesinde bulunurken tam altın 48 bin 133 liradan alıcı buluyor ve 48 bin 545 liradan satılıyor.
Cumhuriyet altını ise 47 bin 139 lira alış ve 48 bin 28 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
22 ayar bilezik ve diğer altın türleri
22 ayar bileziğin gram fiyatı 6 bin 738 lira alış ve 7 bin 46 lira satış seviyesinde işlem görüyor. Ziynet altını 47 bin 110 lira alış ve 48 bin lira satış fiyatına ulaşırken ata altın 48 bin 812 liradan alınıp 50 bin 67 liradan satılıyor.
Altının kilogram fiyatı 7,4 milyon lirayı aştı
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı gün sonunda 7 milyon 415 bin liraya yükseldi. Gün içinde en düşük 7 milyon 385 bin lira, en yüksek 7 milyon 450 bin lira seviyeleri görüldü. Bir önceki işlem gününde kilogram fiyatı 7 milyon 338 bin lira seviyesindeydi.
KMKTP’de altın piyasasında toplam işlem hacmi yaklaşık 7 milyar 989 milyon lira olurken işlem miktarı 1081,57 kilogram olarak kaydedildi. Tüm kıymetli metallerde toplam işlem hacmi ise 9 milyar 808 milyon lirayı aştı. Gün içinde en fazla işlem yapan kurumlar arasında Kuveyt Türk Katılım Bankası, Dünya Katılım Bankası, QNB Bank, Yapı ve Kredi Bankası ile NMGlobal Kıymetli Madenler yer aldı.