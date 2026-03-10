ÖGG sınav sonuçları 2026: 119. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? EGM sonuç sorgulama ekranı

Özel güvenlik sektöründe görev almak isteyen adayların katıldığı 119. Temel Eğitim Özel Güvenlik (ÖGG) sınavı, 22 Şubat 2026 tarihinde Türkiye genelinde gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından adaylar sonuç takvimini yakından takip etmeye başladı. Sürecin ilerleyen aşamalarında soru kitapçıkları, cevap anahtarları ve itiraz sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı.

Sınavın ardından adayların merakla beklediği ÖGG soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 24 Şubat 2026 tarihinde erişime açıldı. A ve B kitapçıkları ile cevap anahtarlarına, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yayımlanan resmi sayfa üzerinden ulaşılabiliyor. Bu süreçte adaylara, sorulara ilişkin itiraz hakkı da tanındı.