ÖGG sınav sonuçları 2026: 119. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? EGM sonuç sorgulama ekranı

Türkiye genelinde binlerce adayın katıldığı 119. Temel Eğitim Özel Güvenlik (ÖGG) sınavının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen sınavın soru ve cevap anahtarları yayımlanırken, adaylar şimdi sonuçların açıklanacağı günü bekliyor. Peki 2026 ÖGG sınav sonuçları ne zaman duyurulacak ve sonuçlar nereden sorgulanacak?
Özel güvenlik sektöründe görev almak isteyen adayların katıldığı 119. Temel Eğitim Özel Güvenlik (ÖGG) sınavı, 22 Şubat 2026 tarihinde Türkiye genelinde gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından adaylar sonuç takvimini yakından takip etmeye başladı. Sürecin ilerleyen aşamalarında soru kitapçıkları, cevap anahtarları ve itiraz sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı.
Soru kitapçıkları ve cevap anahtarı yayımlandı
Sınavın ardından adayların merakla beklediği ÖGG soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 24 Şubat 2026 tarihinde erişime açıldı. A ve B kitapçıkları ile cevap anahtarlarına, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yayımlanan resmi sayfa üzerinden ulaşılabiliyor. Bu süreçte adaylara, sorulara ilişkin itiraz hakkı da tanındı.
119. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan takvime göre 119. Temel Eğitim ÖGG sınav sonuçları 13 Mart 2026 tarihinde ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar sınav performanslarını resmi sistem üzerinden öğrenebilecek.
ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak ve adaylar sonuç sorgulama ekranından bilgilerine ulaşabilecek.
Yazılı sınav itiraz süreci
Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar için itiraz süreci de başlayacak. Yazılı sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar, 14–18 Mart 2026 tarihleri arasında itiraz ücretini yatırabilecek.
İtiraz başvuruları ise 16–18 Mart tarihleri arasında yapılacak. Değerlendirme tamamlandıktan sonra yazılı sınav itiraz sonuçlarının 18 Mart 2026 tarihinde duyurulması planlanıyor.