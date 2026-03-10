Bursa’da TOKİ tarafından hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri 21 Şubat’ta tamamlanırken, hak sahipleri için ödeme planı da netleşti. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından satışa sunulan 1+1 ve 2+1 konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade imkânıyla vatandaşlara sunulacak. Bursa’da yaklaşık 80 metrekare büyüklüğündeki 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak açıklanırken, kura sonucunda hak kazanan vatandaşlar peşinat ve aylık taksit ödemelerine ilişkin detayları araştırmaya başladı. TOKİ tarafından belirlenen ödeme planına göre konutlar uzun vadeli ve düşük taksitli ödeme seçenekleriyle sahiplerine teslim edilecek. İşte Bursa TOKİ 500 bin sosyal konut peşinat ve taksit ödemelerine ilişkin detaylar.

1 /6 Bursa’da TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kuralar 21 Şubat’ta çekildi. Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından konutların ödeme planı da netleşti. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından satışa sunulan 1+1 ve 2+1 konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade seçeneğiyle hak sahiplerine verilecek. Bursa’da 65 metrekare büyüklüğündeki 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Kura çekilişlerinde hak sahibi olan vatandaşlar, sürecin tamamlanmasının ardından belirlenen tarihlerde sözleşmelerini imzalayarak peşinat ve taksit ödemelerine başlayacak.

2 /6 TOKİ SÖZLEŞME NE ZAMAN İMZALANACAK? TOKİ tarafından aktarılan bilgilere göre 500 bin sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen kura çekimlerinde hak sahibi olan vatandaşlar, kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından sözleşmelerini imzalayacaklar.

3 /6 TOKİ PEŞİNAT NE ZAMAN ÖDENİR? TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında peşinat ödemeleri, sözleşme imzalanırken gerçekleştirilecek. Vatandaşların yüzde 10 peşinat bedelini, sözleşme imzalanırken yatırmaları gerekiyor.

4 /6 TOKİ İLK TAKSİTLER NE ZAMAN ÖDENECEK? TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 500 bin sosyal konut projesi kapsamında ilk taksitler, sözleşme tarihini takip eden ay itibarıyla başlayacak. TOKİ tarafından konuyla ilgili yayımlanan belgede yer alan ifadeler ise şöyle: "Hak sahiplerine konutlar; %10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacaktır.

5 /6 Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TÜFE oranını geçmeyecek şekilde düzenlenecektir. İlk dönemsel artış sözleşme imzalama tarihine göre İdarece belirlenecektir.