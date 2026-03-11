Yeni Şafak
İstanbul TOKİ genç kategorisi kura listesi açıklandı

09:2311/03/2026, Çarşamba
G: 11/03/2026, Çarşamba
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen ve TOKİ tarafından inşa edilecek 500 bin konutluk projenin İstanbul ayağında, 100 bin konut için kuraya katılacaklar listesi yayımlandı. İstanbul TOKİ genç kategorisi üzerinden başvuranların başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler isim listesi resmen erişime açıldı. İşte İstanbul TOKİ genç kategorisi kura listesi.

TOKİ Genç Kategorisi Kura Listesi için tıklayın

