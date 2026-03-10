2026 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2026-HMGS/1) 26 Nisan 2026 tarihinde uygulanacak. Adaylar için başvuru ekranı erişime açıldı. Peki, HMGS başvurusu nasıl yapılır, 2026 HMGS/1 başvuru şartları neler? İşte detaylar.
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı başvuruları erişime açıldı. Peki, HMGS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar ve son gün ne zaman? İşte 2026-HMGS/1 başvuru kılavuzu, sınav takvimi ve ÖSYM AİS başvuru ekranı hakkında tüm detaylar...
2026 HMGS/1 SINAVI NE ZAMAN?
2026 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2026-HMGS/1), 26 Nisan 2026 tarihinde uygulanacak.
Sınava başvurular, 9-17 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacaktır.
HMGS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını 9 Mart 2026 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.
HMGS BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYIN
HGMS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026-HMGS/1 sınavı sonuçları 21 Mayıs tarihinde açıklanacak.
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı Başvuru Şartları
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS), hukuk alanında kariyer yapmayı hedefleyenler için önemli bir adım olup, bu sınava başvurabilmek için belirli şartların sağlanması gerekmektedir. HMGS'ye başvuru yapmak isteyen adayların belirli kriterlere uygun olması, gerekli belgeleri eksiksiz olarak tamamlaması ve başvuru sürecini doğru bir şekilde tamamlaması büyük önem taşır. Bu yazımızda, HMGS başvuru şartlarını ve adayların başvuru sürecinde dikkat etmeleri gereken noktaları ele alacağız.
1. Eğitim Durumu Şartı
HMGS'ye başvurabilmek için adayların hukuk fakültesi mezunu olmaları veya hukuk fakültesinde son sınıf öğrencisi olmaları gerekmektedir. Bu şart, adayların hukuk bilgisi düzeyinin yeterli olduğunu ve sınavı geçebilecek bilgi birikimine sahip olduğunu göstermesi açısından önemlidir. Mezuniyet durumu dışında başka bir lisans programı mezunu olmak, bu sınav için geçerli değildir; başvuru sadece hukuk eğitimi almış olan adaylara açıktır.
2. Yaş Sınırı
HMGS başvurularında herhangi bir yaş şartı yoktur.
3. T.C. Vatandaşı Olma Şartı
HMGS'ye başvuracak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekmektedir. Bu şart, hukuk mesleklerine girişin ulusal bir düzenlemeye tabi olması nedeniyle önemlidir. Yabancı uyruklu adaylar bu sınava başvuramazlar ve bu nedenle bu şartı sağlayan adayların başvuru yapabileceği unutulmamalıdır.
4. Sabıka Kaydı ve Adli Sicil Durumu
Hukuk meslekleri, etik değerlere ve güvene dayalı bir şekilde yürütüldüğünden, HMGS başvurularında adaylardan temiz bir sabıka kaydı istenmektedir. Adayların adli sicil kayıtlarında herhangi bir suça karışmamış olmaları gerekmektedir. Sabıka kaydı olmayan adaylar, bu belgeyi başvuru sırasında sunarak hukuka uygunluklarını ve mesleğe uygunluklarını göstermelidirler.
5. Gerekli Belgeler
HMGS'ye başvuru yapabilmek için adayların belirli belgeleri eksiksiz olarak hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgeler arasında mezuniyet belgesi veya öğrenci belgesi, kimlik fotokopisi, vesikalık fotoğraf ve başvuru formu yer almaktadır. Bu belgeler, online başvuru sırasında sisteme yüklenmeli ve başvuru işlemi eksiksiz tamamlanmalıdır. Belgelerin eksik veya yanlış olması, başvurunun reddedilmesine yol açabilir.
6. Başvuru Ücreti
HMGS'ye başvuru yapabilmek için adayların belirli bir başvuru ücretini ödemeleri gerekmektedir. Bu ücret, sınavı düzenleyen kurum tarafından belirlenir ve başvuru döneminde duyurulur. Adaylar, başvuru ücretini belirtilen bankalar aracılığıyla veya online ödeme yöntemleriyle ödeyebilirler. Ödeme dekontunun saklanması, ilerleyen aşamalarda gerekebileceğinden önemlidir.
7. Başvuru Tarihlerini Takip Etme
HMGS başvuru şartlarını sağlayan adayların, başvuru tarihlerini dikkatle takip etmeleri gerekmektedir. Başvurular genellikle yılın belirli dönemlerinde alınır ve bu süre sona erdiğinde başvurular kabul edilmez. Başvuru tarihlerini kaçırmamak için sınavı düzenleyen kurumun resmi internet sitesindeki duyuruları düzenli olarak kontrol etmek faydalı olacaktır.
HMGS Başvuru Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
HMGS başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. Başvuru formunda verilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğundan emin olunmalıdır. Yanlış veya eksik bilgi vermek, başvurunun geçersiz sayılmasına neden olabilir. Ayrıca, gerekli belgelerin eksiksiz bir şekilde hazırlanması ve başvuru süresinin sonuna kadar başvurunun tamamlanması büyük önem taşır.
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'na başvuru yapabilmek için adayların belirli şartları sağlaması gerekmektedir. Hukuk fakültesi mezunu olmak, belirli yaş sınırlarını karşılamak, T.C. vatandaşı olmak ve temiz bir adli sicil kaydına sahip olmak bu şartlardan bazılarıdır. Ayrıca, gerekli belgelerin eksiksiz bir şekilde hazırlanması ve başvuru ücretinin ödenmesi gerekmektedir.