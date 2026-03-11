Yeni Şafak
Ankara'da bugün yaşanacak planlı su kesintileri yaşanacak? Hangi ilçede sular ne zaman gelecek? ASKİ 11 Mart su kesintisi sorgulama ekranı

Ankara'da bugün yaşanacak planlı su kesintileri yaşanacak? Hangi ilçede sular ne zaman gelecek? ASKİ 11 Mart su kesintisi sorgulama ekranı

11:0911/03/2026, Çarşamba
G: 11/03/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Ankara'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler ASKİ tarafından paylaşıldı. 11 Mart itibarıyla Ankara'da bazı mahallelerde su basıncında düşüş ve geçici kesintiler yaşanabilir. ASKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, kuraklık ve yoğun su kullanımı nedeniyle yaşanan bu durum, su arzının geçici olarak etkilenmesine yol açıyor Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte, 11 Mart Çarşamba Ankara su kesintisi programı ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.

Ankara'da 11 Mart Çarşamba günü sabah saatlerinde suların akmadığını gören vatandaşlar 'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun cevabını araştırıyor. İşte ASKİ'nin raporuna göre, suların geleceği saati ve kesinti detaylarını haberimizde derledik.

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) su kesintisi programını paylaştı:


Sincan’da Saraycık Mahallesi Küme Evleri bölgesindeki pompa istasyonunda meydana gelen arıza, geniş bir alanı etkiledi.


Etkilenen Mahalleler: Saraycık, Osmanlı, Ertuğrulgazi, Pınarbaşı ve Malazgirt Mahalleleri.

Sular Ne Zaman Gelecek? ASKİ ekiplerinin müdahalesiyle arızanın saat 23.55 civarında giderilmesi ve suyun kademeli olarak verilmesi planlanıyor.






Akyurt Büğdüz Mahallesi sanayi bölgesindeki 600 mm’lik ana iletim hattında yaşanan boru patlağı, Pursaklar ve Altındağ'da su kesintisine yol açtı.


Etkilenen Mahalleler (Pursaklar): Altınova, Peçenek, Yıldırım Beyazıt, Saray Osmangazi ve Yeni Karaköy Mahalleleri.

Etkilenen Mahalleler (Altındağ): Yeşilyurt Mahallesi.

Tahmini Bitiş Süresi: Onarım çalışmalarının ardından suların saat 18.00’den itibaren verilmesi hedefleniyor.







Yavuz Selim Mahallesi İpek Caddesi üzerinde meydana gelen içme suyu hattı arızası nedeniyle bölgede kısa süreli kesinti yaşanıyor.


Sular Ne Zaman Gelecek? Teknik ekiplerin müdahalesi sonrası suların saat 18.30 civarında normale dönmesi bekleniyor.

Akyurt ilçesinde 11 Mart günü 225'lik P100 boru hattındaki arıza nedeniyle planlı bir çalışma yapılacak.


Kesinti Saatleri: 10.00 – 17.00 arası.

Etkilenen Bölgeler: Balıkhisar, Güzelhisar ve Büğdüz Mahallesi Sanayi Bölgeleri.




ASKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.


ASKİ 18 ŞUBAT SU KESİNTİSİ PROGRAMI


