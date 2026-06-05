Karadeniz’de Türk balıkçı teknesine saldırı: Bir ölü dört yaralı var

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, Karadeniz’de Kırım’ın batısında, Sivastopol açıklarında faaliyet gösteren Türk bayraklı DURU 67 isimli balık avlama teknesine saldırı düzenlendiğini açıkladı. Saldırı sonucu teknenin battığı, olayda yaralanan beş balıkçıdan birinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 5 Haziran 2026 tarihinde alınan ilk bilgiler doğrultusunda, Karadeniz’de Kırım’ın batısında ve Sivastopol açıklarında bulunan Türk bayraklı DURU 67 adlı balıkçı teknesi saldırıya uğradı.
Tekne battı, yaralanan beş balıkçıdan biri hayatını kaybetti
Saldırının ardından ağır hasar alan DURU 67 battı. Olayın yaşandığı bölgeye yakın seyreden BURAK KAYA isimli başka bir Türk balıkçı teknesi, denize düşen ve yaralanan beş balıkçıyı süratle tahliye ederek Türkiye’ye dönüş için İnebolu istikametine yöneldi.
Derhal harekete geçildi: Bölgeye 19 kişilik uzman ekibi yollandı
İhbarın alınmasının ardından yaralı balıkçılara en kısa sürede tıbbi müdahale sağlanabilmesi amacıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı harekete geçti.
Sahil Güvenlik unsuru TCSG-96, saat 19.20’de, Türk Arama Kurtarma Bölgesi’nin kuzeyinde ve İnebolu Limanı’na 115 deniz mili uzaklıkta bulunan BURAK KAYA balıkçı teknesine ulaştı.
"İnebolu'ya dönüş yapılıyor"
Burada hayatını kaybeden balıkçının naaşı ile yaralı balıkçılar Sahil Güvenlik gemisine transfer edildi. Transfer işleminin ardından yaralılara gemide tıbbi müdahale başlatıldı ve ekip İnebolu Limanı’na dönüş seyri için hareket etti.
İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı açıklamasında, “Hayatını kaybeden balıkçımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz” denildi ve gelişmelerin takip edildiği bildirildi.