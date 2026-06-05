Karadeniz’de Türk balıkçı teknesine saldırı: Bir ölü dört yaralı var

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 5 Haziran 2026 tarihinde alınan ilk bilgiler doğrultusunda, Karadeniz’de Kırım’ın batısında ve Sivastopol açıklarında bulunan Türk bayraklı DURU 67 adlı balıkçı teknesi saldırıya uğradı.

Tekne battı, yaralanan beş balıkçıdan biri hayatını kaybetti

Saldırının ardından ağır hasar alan DURU 67 battı. Olayın yaşandığı bölgeye yakın seyreden BURAK KAYA isimli başka bir Türk balıkçı teknesi, denize düşen ve yaralanan beş balıkçıyı süratle tahliye ederek Türkiye’ye dönüş için İnebolu istikametine yöneldi.

Ancak yaralıların tahliyesi sırasında durumu kritik olan balıkçılardan biri yaşamını yitirdi. Dört yaralının tedavisi sürüyor.

Derhal harekete geçildi: Bölgeye 19 kişilik uzman ekibi yollandı

İhbarın alınmasının ardından yaralı balıkçılara en kısa sürede tıbbi müdahale sağlanabilmesi amacıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı harekete geçti.

Yaralıları taşıyan BURAK KAYA isimli tekneyle koordinasyon kurulurken, Sahil Güvenlik’e ait TCSG-96 gemisi saat 12.35’te İnebolu Limanı’ndan denize açıldı.

TCSG-96’da görevli ekipte 4 doktor ile 15 UMKE, hemşire ve yardımcı sağlık personeli olmak üzere toplam 19 kişilik uzman tıbbi ekip yer aldı.

Sahil Güvenlik unsuru TCSG-96, saat 19.20’de, Türk Arama Kurtarma Bölgesi’nin kuzeyinde ve İnebolu Limanı’na 115 deniz mili uzaklıkta bulunan BURAK KAYA balıkçı teknesine ulaştı.

"İnebolu'ya dönüş yapılıyor"

Burada hayatını kaybeden balıkçının naaşı ile yaralı balıkçılar Sahil Güvenlik gemisine transfer edildi. Transfer işleminin ardından yaralılara gemide tıbbi müdahale başlatıldı ve ekip İnebolu Limanı’na dönüş seyri için hareket etti.

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı açıklamasında, “Hayatını kaybeden balıkçımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz” denildi ve gelişmelerin takip edildiği bildirildi.

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