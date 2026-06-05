İrlanda’dan İsrailli iki bakana seyahat yaptırımı

Gazze’deki insanlık felaketinde sorumluluğu bulunan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in İrlanda’ya girişi yasaklandı. Başbakan Martin, söz konusu isimlerin Filistin halkını yok etmek istediğini belirterek AB'yi yaptırıma çağırdı.
İrlanda Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Başbakan Micheal Martin'in talimatıyla İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e seyahat yaptırımı uygulandığı belirtildi.
"AB seviyesinde yaptırım gerektiriyor"
Başbakan Martin de Karadağ'daki Avrupa Birliği-Batı Balkanlar Zirvesi'nde konuya ilişkin değerlendirmesinde, Ben-Gvir ve Smotrich'in sözlerinin Filistin halkını yok etme isteğini ortaya koyduğunu belirtti.
Adalet Bakanlığının aldığı karar, parlamento veya kabine onayına gerek olmaksızın yürürlüğe girdi.