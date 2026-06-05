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İrlanda’dan İsrailli iki bakana seyahat yaptırımı

İrlanda’dan İsrailli iki bakana seyahat yaptırımı

18:185/06/2026, Cuma
AA
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İrlanda, İsrailli bakanlar Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich'in ülkeye girişini yasakladı
İrlanda, İsrailli bakanlar Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich'in ülkeye girişini yasakladı

Gazze’deki insanlık felaketinde sorumluluğu bulunan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in İrlanda’ya girişi yasaklandı. Başbakan Martin, söz konusu isimlerin Filistin halkını yok etmek istediğini belirterek AB'yi yaptırıma çağırdı.

İrlanda Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Başbakan Micheal Martin'in talimatıyla İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e seyahat yaptırımı uygulandığı belirtildi.

İki bakanın, İrlanda'ya girişinin yasaklandığı aktarılan açıklamada,
"Adalet ve İçişleri bakanları, Başbakan'ın Gazze'deki felaketin büyümesinde etkili olan İsrail hükümeti üyelerinin ülkemize girişini engellemek için harekete geçme yönündeki açıklaması doğrultusunda memurlarına, Ben-Gvir ve Smotrich'in İrlanda'ya girme girişiminde bulunması halinde girişlerini önleme talimatı verdiler."
ifadeleri yer aldı.

"AB seviyesinde yaptırım gerektiriyor"

Başbakan Martin de Karadağ'daki Avrupa Birliği-Batı Balkanlar Zirvesi'nde konuya ilişkin değerlendirmesinde, Ben-Gvir ve Smotrich'in sözlerinin Filistin halkını yok etme isteğini ortaya koyduğunu belirtti.

Martin, uluslararası toplum nezdinde bu kararın alınması gerektiğini kaydederek,
"Bana göre (Ben-Gvir ve Smotrich'in) yaptıkları, AB seviyesinde yaptırım gerektiriyor. AB'den yeterli desteği alıp almayacağımıza bakmaksızın bunu yapmaya çalışacağız."
diye konuştu.

Adalet Bakanlığının aldığı karar, parlamento veya kabine onayına gerek olmaksızın yürürlüğe girdi.



#İngiltere
#İrlanda
#İrlanda Başbakanı Micheal Martin
#Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir
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