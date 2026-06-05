Batı Şeria’da işgalci İsrail askerlerinin saldırısında bir Filistinli hayatını kaybetti

Baskın sırasında İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çatışma yaşanırken, İsrail askerlerinin gerçek mermi ile ses ve göz yaşartıcı gaz bombaları kullandığı belirtildi.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, neredeyse her gün Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskınlar düzenliyor.

Bu saldırılar sık sık ölüm, yaralanma ve gözaltılarla ayrıca mülklerin tahrip edilmesi, ekinlere ve hayvanlara zarar verilmesiyle sonuçlanıyor.