İsrail Gazze’de 5’i aynı aileden 9 kişiyi katletti

İşgalci İsrail ordusunun 10 Ekim’de varılan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze şehrinin farklı bölgelerine önceki gece düzenlediği hava saldırılarında, aynı aileden anne, baba ve üç çocuk dahil dokuz Filistinli öldürüldü. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları ve helikopterleri Şati Mülteci Kampı'nda Muhenna ailesine ait ev, Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir apartman dairesi, Tel el-Heva Mahallesi'nde bir konut ve kentin kuzeybatısındaki Muhaberat bölgesinde bulunan Lebid Apartmanı'na saldırı düzenlendi. Kaynaklar, en ağır can kaybının Muhaberat bölgesindeki Lebid Apartmanı'nın dördüncü katına düzenlenen saldırıda yaşandığını belirtti. Saldırıda Hasan Rebah Lebid, eşi Menar, büyük oğlu Muhammed, kızı Rehef ve küçük oğlu Temim yaşamını yitirdi. Aileden yalnızca 9 yaşındaki Hala Hasan Rebah Lebid'in hafif yaralı olarak kurtulduğu, enkazdan ayrıca 1'i ağır olmak üzere yaralıların çıkarıldığı aktarıldı. Tel el-Heva Mahallesi’nde düzenlenen saldırıda iki Filistinli katledildi. İsrail’in düzenlediği diğer saldırılarda da iki kişi öldürüldüğü aktarıldı. Ayrıca, saldırılarda yaklaşık 20 Gazzeli yaralandı. Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girdiği ekimden bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda 936 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 903 kişi yaralandı.