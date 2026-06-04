Gazze tek öğüne mahkum

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze barış planını açıklamasının üzerinden 7 ay geçti. Ancak plan hala uygulamaya konulamadı. Gazze için vadedilen bağışlar da yapılmadı. Gazze barış planının açıklanmasının üzerinden 7, barış kurulunun toplanmasının üzerindense 4 aydan fazla bir süre geçti. Ancak planla ilgili henüz somut bir adım atılamadı. Üstelik İsrail Gazze'de kontrolündeki bölgeyi yüzde 60'a çıkardı. Gazze'nin 2 milyonluk nüfusu geri kalan bölgelerde yaşıyor. Ateşkese rağmen İsrail ordusu Gazze'yi neredeyse her gün hedef almayı da sürdürüyor. Ekim'den bu yana 933 Gazzeli İsrail saldırılarında yaşamını yitirdi. Gazze'de bir kez daha açlık ve susuzluk ana gündem.

Gıda yardımları yetersiz

Ateşkesi her gün ihlal eden işgalci güç, 2 milyon Filistinliyi aç bırakıyor. Anlaşmaya göre, Gazze'ye günlük 600 TIR insani yardım girişi sağlanması gerekiyordu. Buna karşın İsrail, işgal ve abluka altında tuttuğu Gazze'ye yeterli insani yardımın girişine izin vermedi. Bu da Gazze'de süren insani krizin derinleşmesine neden oldu. Birleşmiş Milletler raporlarına göre Gazze'de her 5 aileden biri günde sadece bir öğün yemek yiyebiliyor.

Kriz büyüyor

Gazze'de şebekeler ile kuyuların tahrip olmasıyla yaşanan su krizi, sağlam kalan kuyulardan su çekmede kullanılan jeneratörler için gerekli yakıt ve yedek parçanın bulunamaması nedeniyle her geçen gün daha da büyüyor. Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Aksa Üniversitesi yerleşkesi içinde ve çevresinde yaşayan yaklaşık 30 bin yerinden edilmiş insan, hava sıcaklarının yükselmesi ve suya olan ihtiyacın artmasıyla birlikte suya ulaşabilmek için uzun mesafeler katetmek zorunda kalıyor. Polis gücü de Gazze'ye hala konuşlanabilmiş değil. Gazze'de görev yapması planan Uluslararası istikrar gücü de hala kağıt üzerinde kalıyor. Barış Kurulu Sözcüsü Bradley Klapper, 5 ülkenin istikrar gücüne asker gönderme taahhüdünde bulunduğunu söyledi.

"Sarı hat" genişliyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın planı kapsamında 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasında çekildiği bölgelere tekrar girmeyeceğini taahhüt eden İsrail ordusu, buna karşın Gazze'de işgali günden güne genişleten adımlar attı. İsrail ordusu, Ekim 2025'te ateşkes anlaşmasına göre belirlenen "Sarı Hat" isimli bölgeye çekildi, böylece Gazze Şeridi'nin yüzde 53'lük kısmı İsrail işgali altında kalırken, yüzde 47'lik orta kesim Filistinlilere bırakıldı. İsrail ordusunun ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasından sonra, işgal ettiği bölgelerin bir kısmını bırakarak "kırmızı hat" olarak adlandırılan bölgeye çekilmesi gerekiyordu. Buna rağmen, İsrail ordusu İran savaşının gölgesinde, işgali sessiz sedasız genişletti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde işgali yüzde 60'ın üzerine çıkardıklarını itiraf etti ve İsrail ordusuna Gazze'de işgali yüzde 70'in üzerine çıkarma talimatı verdiğini duyurdu.

Plan rafa kalkmış gözüküyor

Gazze'nin yeniden yapılandırılması için 70 milyar dolara ihtiyaç duyulurken barış kuruluna üye ülkeler sadece 17 milyar dolarlık yardım vaadinde bulunmuştu. Şimdiye kadar bu paranın çok azı toplanabildi. Toplanan paralar da henüz neredeyse hiç harcanamadı. Gazze'nin geçici olarak yönetimi üstlenmesi beklenen Filistinli teknokratlardan oluşan komite de hala görev yerine gidemedi. Hamas dışında oluşturulacak polis gücüne eleman alımı için değerlendirmelere sürüyor. İsrail'in 2 yılı aşkın sürdürdüğü saldırılarla altyapıyı yok ettiği Gazze Şeridi'nde ablukanın da devam etmesi nedeniyle yerinden edilen binlerce Filistinlinin hayatını tehdit eden su krizi yaşanıyor. Uygulanmaya konmaya çalışılan plan uyarınca silah bırakan Hamas üyeleri için af çıkarılması, bir bölümünün polis gücüne dahil olması, Gazze dışına çıkmak isteyenlere de izin verilmesi hedefleniyor. Hamas'ın silah bırakması halinde ulusal seçimlere katılabileceği de belirtiliyor.

Katliamlar sürüyor

İşgalci güç Gazze'de katliamlara da devam ediyor. Güneydeki Han Yunus kentinde, bir hafta önce İsrail saldırısında yaralanan Filistinli kadın hayatını kaybetti. Filistin yerel medyasında yer alan haberlere göre, Raviye Ebu Madi, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Ebu Madi'nin, bir hafta önce İsrail’in Mevasi bölgesindeki yerinden edilmiş sivillerin barındığı Gays Kampı'na düzenlediği saldırısında yaralandığı aktarıldı. İsrail'in Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 72 bin 942, yaralı sayısı ise 172 bin 967 olarak açıklanmıştı.







