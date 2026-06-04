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Filistin destekçisi cerrah New Jersey'deki ön seçimi kazandı

Filistin destekçisi cerrah New Jersey'deki ön seçimi kazandı

00:514/06/2026, Perşembe
G: 4/06/2026, Perşembe
AA
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Hamawy, Nisan 2024’te Gazze’ye gönüllü doktor olarak gitmişti.
Hamawy, Nisan 2024’te Gazze’ye gönüllü doktor olarak gitmişti.

ABD'nin New Jersey eyaletinde yapılan Demokrat Parti ön seçimlerinde, 2024 yılında Gazze'ye gönüllü doktor olarak giden plastik cerrah Adam Hisham Hamawy rakiplerini geride bıraktı. Filistinlilere verdiği destekle tanınan Hamawy, 13 adayın yarıştığı seçimde oyların yüzde 28,1'ini alarak birinci oldu. Hamawy, kasım ayında yapılacak ara seçimlerde Cumhuriyetçi aday Gregg Mele ile karşı karşıya gelecek.

ABD’nin New Jersey eyaletinde yapılan ön seçimlerde, Gazze’ye gönüllü olarak giden plastik cerrah Adam Hisham Hamawy, Demokrat adaylar arasından zaferle çıktı.

ABD’de kasımda yapılacak ara seçimler için New Jersey’de ön seçimler yapıldı.

ABD Temsilciler Meclisi için yapılan Demokrat Parti ön seçimlerinde, Princeton bölgesinde 15 yıldır plastik cerrah olarak çalışan ve 2024’te Gazze’ye gönüllü giden Adam Hisham Hamawy, rakiplerini geride bıraktı.

En yakın rakibine büyük fark attı

Eyaletin 12. Bölgesi için 13 Demokrat adayın yarıştığı seçimlerde, Hamawy yüzde 28,1 ile kendisinden sonra yüzde 14,9 ile gelen Brad Cohen’e büyük fark atarak sandıkta ipi göğüsledi.

Hamawy, seçimden sonra yaptığı konuşmada, destekçilerine, "Bize seçimleri kazanamayacağımız söylendi ancak birlikte adalet için, savaşmak için asla izin istemenize gerek olmadığını açıkça ortaya koyduk." dedi.

Seçim yarışının en ilerici adayı olarak gösteriliyor

Filistinlilere desteğini açıkça ifade eden ve yarışın en ilerici adayları arasında gösterilen Hamawy, 3 Kasım’da yapılacak ara seçimlerde, Cumhuriyetçi Partiden tek aday olan Gregg Mele ile yarışacak.

Mısır kökenli, 4 çocuk babası Hamawy, Filistin Amerikan Tabipler Birliği (PAMA) üyesi olarak Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) organizasyonunda Nisan 2024’te Gazze’ye gönüllü doktor olarak gitmişti.



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