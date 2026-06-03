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Gazze’de eşlerinden ayrı kalan Filistinli kadınlar gösteri düzenledi

Gazze’de eşlerinden ayrı kalan Filistinli kadınlar gösteri düzenledi

16:003/06/2026, Çarşamba
AA
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İsrail'in sınır kapılarını kapatması nedeniyle, Gazze'de yaşayan ve başka ülke vatandaşlarıyla evli Filistinli kadınlar eşlerini göremiyor. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi önünde toplanarak gösteri yapan bir grup Filistinli kadın ve çocuk, ailelerinin yeniden bir araya getirilmesi ve yaşadıkları mağduriyetin sona erdirilmesine ilişkin dövizler taşıdı.

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