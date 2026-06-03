BMGK'de sandığa gidildi: 2027-2028 dönemi için 5 yeni geçici üye seçildi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 2027-2028 dönemi için 5 yeni geçici üyesi yapılan seçimle belli oldu.

BMGK’nin 2 yıllık 5 yeni geçici üyeliği için BM Genel Kurulu’nda kapalı oylama usulü seçim yapıldı.

İlk turda, seçime rakipsiz giren Afrika grubundan Zimbabve 182 ve Latin Amerika-Karayipler grubundan Trinidad ve Tobago 181 oy alarak 2 yıllığına BMGK üyesi seçildi.

Batı Avrupa ve Diğer Grup kategorisinden Avusturya, Almanya ve Portekiz, BMGK’de açılacak 2 sandalye için oy toplamaya çalıştı. Portekiz 134 ve Avusturya 131 oyla BMGK üyeliğini garantilerken, Almanya 105 oyla geride kaldı.

Asya-Pasifik grubunda tek sandalye için yarışan Kırgızistan 105, Filipinler 85 oy alarak, ilk turda 3'te 2 yeter sayısına ulaşamadığı için ikinci ve üçüncü tura gitti. Üçüncü turda Filipinler 49 oyda kalırken, Kırgızistan 142 oy ile BMGK üyeliğine seçildi.

Yeni seçilen üyeler, 2027 başında BMGK’de bu yıl sonu süresi bitecek geçici üyeler Danimarka, Yunanistan, Pakistan, Panama ve Somali’nin yerine 2 yıl için göreve başlayacak.

Bahreyn, Kolombiya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Litvanya ve Liberya, şu an BMGK’de bulunan diğer 2 yıllık geçici üyeleri oluşturuyor.

BMGK üyeleri, sırayla her ay Konsey'e başkanlık ediyor

BM Güvenlik Konseyi, veto yetkisine sahip 5 daimi üyeden (ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere) ve 2 yıllık dönemler için seçilen 10 geçici üyeden oluşuyor. BMGK üyeleri, sırayla her ay Konsey'e başkanlık ediyor.

Her dönem bölgelere göre kontenjan verilen BMGK üyeliğine seçilmek için BM Genel Kurul'da oy kullanan ülkelerin en az 3'te 2'sinin oyunun alınması gerekiyor.



