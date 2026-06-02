BM: Lübnan'da hafta sonu 88 kişi hayatını kaybetti

08:412/06/2026, Salı
DHA
Foto: DHA
Birleşmiş Milletler, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında hafta sonu ‘88 kişinin hayatını kaybettiğini' bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmeleri paylaştı.

Ülkedeki sağlık hizmetlerini etkileyen saldırılara ilişkin raporların gelmeye devam ettiğini kaydeden Dujarric, “Hafta sonu boyunca, Lübnan Halk Sağlığı Bakanlığı’nın verilerine göre, en az 88 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü'nün aktardığına göre, Sur kenti yakınlarındaki Haram Hastanesi civarına düzenlenen bir hava saldırısı, en az 13 sağlık personelinin yaralanmasına ve tesisin hasar görmesine yol açtı” ifadelerini kullandı.

Dujarric, İsrail'in Beyrut'un güney banliyölerine yönelik yakın zamanda saldırı düzenleneceğine ilişkin uyarılarının son derece endişe verici olduğunu söyleyerek, bu durumun Lübnan halkı arasında korku ve belirsizliği daha da artırdığını dile getirdi. Dujarric, “Sivillerin ve sivil altyapının hedef alınmaması gerektiğini tekrar vurguluyoruz. Tüm sivil can kayıplarını kınıyoruz” açıklamasında bulundu.


