BM'den İsrail'e 'Beyrut' tepkisi: 'Sivilleri hedef almayı bırakın'

22:18 28/05/2026, Perşembe
Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine ve iç bölgelerine yönelik yoğunlaşan saldırılarından "büyük endişe" duyulduğunu açıkladı. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, bölgede son 48 saatte atılan füze ve mermi sayısının rekor seviyeye ulaştığını belirterek, tahliye kararlarından yüz binlerce sivilin etkilendiğini ve sığınma merkezlerinin tamamen dolduğunu duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine düzenlediği saldırılardan
"büyük endişe"
duyduklarını belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'ta düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili güncel bilgileri paylaştı.

Tel Aviv'in Lübnan'a yönelik saldırılarının yoğunlaştığına dikkati çeken Dujarric,
"Bugün Beyrut'un güneyine düzenlenen İsrail saldırılarından büyük endişe duyuyoruz."
ifadelerini kullandı.
Dujarric, Lübnan'ın Bekaa Vadisi de dahil, Litani Nehri'nin kuzeyinde kalan bölgelere İsrail tarafından yoğun hava saldırıları ve kara harekatı düzenlendiğini, Tel Aviv yönetiminin bu saldırılara gerekçe olarak,
"sözde Hizbullah hedeflerini"
gösterdiğini kaydetti.

"Yüz binlerce insan etkilendi"

Dün Lübnan'daki çatışmalarda,
"yaklaşık 670 adet mermi veya füze atışı"
yapıldığı bilgisini paylaşan Dujarric, bunun, çatışmaların durdurulması kararının yürürlüğe girdiği
"17 Nisan tarihinden bu yana kaydedilen en yüksek rakam"
olduğunu aktardı.
Dujarric,
"Son 48 saat içerisinde İsrail makamları tarafından yeniden başlatılan tahliye çağrıları, Sur ve Nebatiye şehirleri dahil, Zahrani Nehri'nin güneyinde yaşayan yüz binlerce insanı etkilemiş durumdadır."
dedi.
Sur ve Sayda kentlerindeki toplu barınma merkezlerinin,
"tamamen dolduğu ve artık yeni insan kabul edemez durumda olduğunu" vurgulayan Dujarric, "Sivillerin ve sivil altyapının hiçbir koşulda hedef alınmaması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Sivil can kayıplarını şiddetle kınıyoruz."
ifadelerini kullandı.



