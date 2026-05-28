Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Savaş yeniden alevlendi: ABD İran’ı hedef gösterdi

Savaş yeniden alevlendi: ABD İran’ı hedef gösterdi

15:0628/05/2026, Perşembe
DHA
Sonraki haber
ABD suçu İran'a attı
ABD suçu İran'a attı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’ın Kuveyt’e balistik füze ve dron saldırıları düzenleyerek ateşkesi ihlal ettiğini açıklayarak, İran’ın Bender Abbas kentine hava saldırısı düzenlediğini doğruladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’ın sabah saatlerinde Kuveyt’e yönelik saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada,
"İran Kuveyt'e doğru bir balistik füze fırlattı, bu füze Kuveyt güçleri tarafından başarıyla durduruldu. İran rejimi tarafından gerçekleştirilen bu ağır ateşkes ihlali, İran güçlerinin Hürmüz Boğazı ve çevresinde açık bir tehdit oluşturan 5 dron saldırısından birkaç saat sonra meydana geldi"
denildi.
Açıklamada, tüm dronların ABD güçleri tarafından başarıyla durdurulduğu belirtilerek,
"ABD güçleri ayrıca Bender Abbas'taki bir İran kontrol merkezinden fırlatılmak üzere olan altıncı bir dronu da engelledi"
ifadeleri kullanıldı.
ABD hava saldırısı düzenlenmişti

İran devlet televizyonu, sabaha karşı ülkenin güneyindeki Bender Abbas'ın doğusundan 3 patlama sesi duyulduğunu bildirmişti.

ABD ordusu, bölgedeki ABD güçleri ve ticari deniz trafiği için tehdit oluşturduğu iddiasıyla İran'ın güneyindeki askeri bir bölgeye hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da Bender Abbas'taki saldırıya karşılık bölgedeki ABD hava üssünü hedef aldığını duyururken, Kuveyt, füze ve insansız hava aracı saldırısına uğradığını duyurmuştu.




#ABD
#İran
#ateşkes
#CENTCOM
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEMUR ZAMMI 2026 TEMMUZ YENİ TABLO: Memur maaş zammı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire, doktor...