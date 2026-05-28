Savaş yeniden alevlendi: ABD İran’ı hedef gösterdi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’ın Kuveyt’e balistik füze ve dron saldırıları düzenleyerek ateşkesi ihlal ettiğini açıklayarak, İran’ın Bender Abbas kentine hava saldırısı düzenlediğini doğruladı.
ABD hava saldırısı düzenlenmişti
İran devlet televizyonu, sabaha karşı ülkenin güneyindeki Bender Abbas'ın doğusundan 3 patlama sesi duyulduğunu bildirmişti.
ABD ordusu, bölgedeki ABD güçleri ve ticari deniz trafiği için tehdit oluşturduğu iddiasıyla İran'ın güneyindeki askeri bir bölgeye hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu da Bender Abbas'taki saldırıya karşılık bölgedeki ABD hava üssünü hedef aldığını duyururken, Kuveyt, füze ve insansız hava aracı saldırısına uğradığını duyurmuştu.